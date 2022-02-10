Вербов о победе над «Кузбассом»: Вся команда очень внимательно подошла ко второй игре

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань», прокомментировал клубной пресс-службе повторную победу над кемеровским «Кузбассом» (3:1) в 1/4 финала Кубка ЕКВ.

Прежде всего наставник отметил игру молодого связующего Терентьева, который, несмотря на волнение и первые неудачи, затем проявил уверенность и привел команду к победе.

« В третьей партии он сильно нервничал, но проиграли не из-за этого: где-то не приняли, не подстраховали, позволили себе ошибки в атаке. К нему вопросов нет. Рад, что в четвертом сете команда ему помогла, у него появилась уверенность, и он привел команду к победе», – рассказал Вербов.