Вербов о победе над «Кузбассом»: Сегодня чуть лучше играли

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе победу над кемеровским «Кузбассом» в Кубке России, отметив накал борьбы.

«Может быть, по счету не совсем заметно, но накал был на самом деле внутри. Я видел по ребятам, что определенное волнение присутствовало, но иногда давление может бриллиант выточить, а может трубу порвать. Сегодня это волнение пошло нам на пользу, потому что два дня до этого не показали то, на что мы способны. Сегодня чуть лучше играли. Не могу сказать, что идеальное качество игры было, но достигли результата. Он стоял на первом плане», – резюмировал Вербов.