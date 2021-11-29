news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
29 ноября 2021  03:00
Cергей Гаврилов

Вербов о победе над «Кузбассом»: Сегодня чуть лучше играли

news_top_970_100

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе победу над кемеровским «Кузбассом» в Кубке России, отметив накал борьбы.

«Может быть, по счету не совсем заметно, но накал был на самом деле внутри. Я видел по ребятам, что определенное волнение присутствовало, но иногда давление может бриллиант выточить, а может трубу порвать. Сегодня это волнение пошло нам на пользу, потому что два дня до этого не показали то, на что мы способны. Сегодня чуть лучше играли. Не могу сказать, что идеальное качество игры было, но достигли результата. Он стоял на первом плане», – резюмировал Вербов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное