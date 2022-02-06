Вербов о победе над «Газпром-Югрой»: Доволен, что удалось дать всем ребятам игровое время

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Газпром-Югра» (3:0).

Вербов рассказал о кадровых проблемах, но отметил, что команда не теряет тренировочный процесс.

«Майка Кристенсон наконец-то вернулся после долгого перерыва. При этом выпал Роман Порошин — он подвернул голеностоп на тренировке. Сейчас нам помогает Олег Терентьев из второй команды, мы не теряем тренировочный процесс. К счастью, все остальные живы-здоровы, возвращаемся в хороший игровой ритм», — пояснил он.

Тренер предсказуемо остался доволен как счетом, так и ротацией.

«Доволен результатом матча и тем, что удалось дать всем ребятам игровое время. Немного в третьей партии буксанули, но это соперники молодцы, совершили несколько хороших действий, заставили взять перерыв», — резюмировал Вербов.