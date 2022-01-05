Вербов о победе над «Факелом»: Ошибок было многовато

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал домашнюю победу над новоуренгойским «Факелом» (3:0). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Тренер подчеркнул, что для Дмитрия Волкова, перешедшего летом в «Зенит» из «Факела», игра была особенной. «Для Волкова это была принципиальная игра. Прекрасно понимаю его эмоции. Даже дал ему передохнуть немного в третьей партии, потому что эмоции зашкаливали», — рассказал тренер.

Вербов пояснил, что сегодня нужно было задействовать максимум игроков. «Цель была сегодня задействовать всех игроков. Та атмосфера, которую мы держим в команде и про которую все так много говорят, невозможна без того, чтобы все играли, получая доверие от тренерского и поддержку от партнеров — как сегодня».

В то же время наставник посетовал на большое количество ошибок. «Сегодня доволен и результатом и атмосферой, и настроем. Мы четыре дня не тренировались, что сказалось на качестве игры. Ошибок было многовато. У нас огромный потенциал, если мы еще уменьшим количество ошибок», — добавил он.