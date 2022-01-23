Вербов о победе над «Енисеем»: Сегодня играли за себя и за того парня

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над красноярским «Енисеем» (3:0).

Специалист посетовал на травмы и болезни. «У нас есть заболевшие, есть травмированные, но при этом и есть возможность проверить молодежь. Беднож две недели мучается из-за ушиба пальца, но терпит и плодотворно играет. Надеюсь, такое наше состояние затянется ненадолго. Сегодня играли за себя и за того парня», — подчеркнул он.

Наставник остался доволен качеством игры. «Молодцы парни, претензий к качеству игры нет. Не всегда просто держать концентрацию по такому счету. Поэтому сами себе создавали настроение — через защиту, какие-то элементы. Это позволяло держать кураж», — объяснил Вербов.