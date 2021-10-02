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Ру Тат
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2 октября 2021  17:38
Cергей Гаврилов

Вербов о победе над «Енисеем»: «Мы знаем, над чем работать»

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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» победу в Красноярске в первом туре чемпионата российской волейбольной суперлиги над «Енисеем» (3:0), отметив, что игра дала повод для размышлений.

«Не бывает, чтобы все получалось, даже когда выигрываешь Олимпийские игры. Конечно, есть над чем работать. Главное, что мы понимаем, над чем работать. Особых проблем нет, но мы лишь недавно собрались все вместе, поэтому играли неплохо. Уровень и качество наших игроков позволяет показывать вполне приличную игру даже в такой ситуации. Думаю, что со временем игра будет лучше — есть время на это и есть такая возможность», — резюмировал Вербов.

#зенит казань #алексей вербов
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