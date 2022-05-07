Вербов о победе над «Динамо»: Сегодня у ребят горели глаза

Алексей Вербов, главный тренер «Зенит-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе победу над московским «Динамо» (3:0) в домашнем «Финале шести» чемпионата России. Тренер подчеркнул эмоциональное значение игры.

«Матч был важен больше с эмоциональной точки зрения, чем с турнирной. Мы с ребятами сразу договорились, что не будет оглядки на соперников и заглядывания куда-то вперёд. Это было бы самой большой ошибкой. Договорились не экономить силы. Ребята выложились на 100 процентов и это для меня важнее, чем цифры в статистике».

Вербов отметил роль запасных игроков.

«Сегодня у ребят горели глаза. Мы выиграли много затяжных розыгрышей, в том числе благодаря мощнейшей поддержке трибун. Болельщики сегодня были нашим 15-м игроком команды. Выигранные длинные розыгрыши дают много эмоций. Дальше больше, чем просто эйс. Хочу отметить всю команду. Мощная поддержка со стороны запасных играет важную роль. Сегодня Бережко и Сурмачевский не только делились энергией, но и помогли команде пережить непростой момент в третьем сете».