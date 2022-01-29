Вербов о победе над «Динамо» (ЛО): Мы давно не играли таких тяжелых игр

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Динамо» (Ленинградская область) — 3:1.

Наставник признался, что давно не сталкивался с таким сложным соперником.

«Мы давно не играли таких тяжелых игр, где борьба идет очко в очко. Перед „Динамо-ЛО“ готовились именно к такому. Если проводить определенную градацию, то в чемпионате России есть топ-4, а сразу за ними „Динамо-ЛО“, в том числе по качеству игры. У них было 9 побед в 13 матчах — это уровень», — рассказал он.

Игру гостей в первой, выигранной ими партии, Вербов назвал прекрасной.

«В первой партии мы не смогли реализовать свои доигровки, но не могу сказать, что играли плохо. Это „Динамо-ЛО“ играло прекрасно. Показатель команд заключается в том, насколько долго они могут держать уровень. Мы играли примерно одинаково. Чувствовал, что в третьем сете мы перехватили инициативу, несмотря на не лучшее физическое состояние», — пояснил тренер.

Тренер признал функциональное состояние «Зенита» не лучшим. отметив, что после длинных розыгрышей все стоят на коленях, тяжело дышат. «У нас не готов был играть Кристенсон, но Порошин показал прекрасную игру», — подчеркнул он.

Игру связующего Порошина Вербов отметил особо.

«Роман — умница. Мы перед началом сезона говорили, что с нашими целями нам на каждой позиции нужна равноценная замена. И она у нас есть. Это важно при плотном графике. Уже завтра начинаем подготовку к матчу с „Кузбассом“. Хочу пригласить болельщиков на четвертьфинал Кубка ЕКВ 2 февраля. Это серьезная стадия плей-офф и нам нужно поддержка!», — добавил Вербов.