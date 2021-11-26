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Спорт
26 ноября 2021  22:15
Cергей Гаврилов

Вербов о победе над «Динамо»: Качество игры было плохое

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Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов прокомментировал домашнюю победу (3:0) над «Динамо» из Ленинградской области в Кубке России, оставшись недовольным качеством игры. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Качество игры было плохое, но мы контролировали счет. Не играли в волейбол, а больше мучались. Эмоций не было. Понятно, что их тяжело найти в подобных играх», — констатировал специалист.

При этом Вербов подчеркнул: «Но в будущем так ничего не получится. Нужно находить резервы на каждую игру».

#вк зенит-казань #алексей вербов
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