Главный тренер «Зенита-Казань» о победе над «Динамо»: Мы серьезно отнеслись к сопернику

Алексей Вербов, главный тренер волейбольного «Зенита-Казань» прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» гостевую победу (3:0) над «Динамо» (Ленобласть), резонно оставшись довольным игрой.

«Очень доволен победой, поскольку у нас был сильный соперник, одержавший в первом туре победу в Кемерово над "Кузбассом", что редко кому удается. "Динамо" прилично укомплектовано, поэтому мы серьезно отнеслись к сопернику. Да, есть позитивные моменты, как и негативные, нам есть куда расти. В целом провели хороший матч, контролируя игру практически все время, за исключением нескольких моментов», — отметил Вербов.