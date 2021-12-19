Вербов о победе над «Белогорьем»: В третьем сете наступил ступор

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов после домашней победы над «Белогорьем» (Белгород) в трех партиях прокомментировал итог встречи, оставшись довольным двум первыми партиями и переломом в третьей.

Вербов объяснил массовую ротацию своей команды в третьем сете, что позволило гостям выровнять борьбы.

«У нас, помимо задачи регулярного чемпионата продолжать победную серию, есть и другие задачи. Дать определенный ритм всем наших центральным блокирующим и либеро. Да, команда на ходу, но мы даем всем поучаствовать в игре. Но пока ребята вошли в игру, произошел определенный ступор», — сказал Верборв.

Он признал, что в третьей партии казанцы расслабились. По его мнению, этот опыт скоро пригодится в «Финале четырех» Кубка России в Санкт-Петербурге.

«Я рад, что мы на высочайшем уровне провели первые две партии, а в третьей, в тяжелой ситуации, уступая 20:23. Нам этот опыт пригодится в скором „Финале четырех“ Кубка России», — заключил специалист.