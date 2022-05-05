Вербов о победе над «Белогорьем»: Этого матча мы боялись больше всего

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе победу над белгородским «Белогорьем» (3:1) в первом матче домашнего «Финала шести».

Вербов признал, что команда потеряла игровой ритм:

«Этого матча мы боялись больше всего. Как бы не хотели снять с себя фаворитские оковы, они нам мешали. Мы не были похожи на себя. Хоть и пытались как-то искусственно взбодрить друг друга, но ожидание турнира, а также большая пауза сыграли свою роль – игровой ритм потеряли. Рад, что в конце Дима Волков вернулся в игру. Расшевелились все немного. Важно, что команда не в лучшем состоянии способна показывать результат. С оптимизмом смотрим вперёд».