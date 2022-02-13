Вербов: АСК — это команда-пиранья

Алексей Вербов, главный тренер команды «Зенит-Казань», прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над нижегородским АСК (3:1).

Вербов отдал должно сопернику, который после легкой для казанцев первой партии сумел на время перехватить инициативу.

«АСК — это команда-пиранья. Положи им палец в рот – они по локоть откусят руку. Мы своими руками отдали сопернику 10 очков, еще Андрич 10 очков набрал за партию. Хотели достать, но не смогли – проиграли партию вчистую. Давно таких провальных партий не было», – заметил специалист.

Однако потерянная партия стала для его подопечных хорошим уроком и позволила сосредоточиться на следующих игровых отрезках.