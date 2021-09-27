Вербов о новом сезоне «Зенита-Казань»: Надеюсь, я как тренер пришел надолго

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов на сегодняшней презентации команды охарактеризовал новичков и своих помощников, рассказал о новых методах в работе.

«Подготовка к сезону была непростой, даже сейчас не все игроки в команде — либеро Илья Федоров в рядах сборной России защищает честь страны на молодежном чемпионате мира до 20 лет и вернется только после первого этапа первенства страны. Некоторых ребят увидел только сегодня. У сборников был сумасшедший сезон. Кристенсон приехал лишь за два дня до начала кубкового турнира в Уфе, где впервые после травмы сыграл Максим Михайлов», — сказал Вербов.

Наставник рассказал, что в его новом тренерском штабе правой рукой будет Константин Сиденко, а новым тренером по физподготовке — Михаил Вихневич.

Вербов охарактеризовал каждого новичка команды: «Мика Кристенсон — это один из лучших связующих в мире. Дмитрий Волков — это свежая кровь, он везде тянет команды за собой, харизматичный игрок. Роман Порошин — это будущее российского волейбола. Дмитрий Щербинин само спокойствие, колоссальный опыт, воля и интеллект — он один из лучших блокирующих в российском волейболе за последние лет десять. Юрий Бережко — ветеран, корифей волейбола, мы с ним много вместе играли. Получилось быстро, минуты за три договориться. Вполне возможно, иногда он будет помогать тренерам. Надеюсь, и я как тренер пришел надолго».

По словам Вербова, клуб твердо намерен продолжать готовить будущие кадры во второй и третьей командах — УОР и «Университет». «У нас есть интересные ребята, некоторые уже поиграли на Кубке в Уфе и Оренбурге. Это один из наших приоритетов», — отметил он.

Вербов очень хочет выиграть Кубок ЕКВ, где «Зенит» еще ни разу не играл: «Мы намерены играть на победу в каждом матче, но Кубка ЕКВ еще нет среди наших трофеев. В прошлом сезоне его выиграло московское „Динамо“ и, поверьте, было этому очень радо. А в этом сезоне турнир будет очень интересным. Лидерами будут, на мой взгляд, „Зенит-Казань“, „Кузбасс“, польская „Скра“, итальянская „Модена“, куда от нас перешел француз Эрвин Нгапет. Это вообще сборная мира в миниатюре».

Наконец, наставник признал, что использует инновации в тренерском процессе — пульсометры, приборы для измерения скорости и силы ударов: «Стараемся идти в ногу со временем. Ведем работу в области спортивной психологии, и здесь нужно улучшать показатели».