Вербов о кадровой ситуации в «Зените-Казань»: Селекция закончена, состав укомплектован

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» о кадровой ситуацию в команде, подчеркнув, что состав полностью укомплектован.

«У нас укомплектованы все игровые позиции с учетом изменений в составе по ходу межсезонья. Покинули команды либеро Валентин Кротков, связующие Лоран Алекно и Александр Бутько, доигровщик Эрвин Нгапет, блокирующий Артем Смоляр. Вместо них играть будут Мика Кристенсон (связующий), Дмитрий Щербинин (блокирующий), Илья Федоров (либеро), Роман Порошин (связующий), Дмитрий Волков (доигровщик)» — полный комплект, подчеркнул Вербов.

По словам наставника «Зенита» селекционная кампания была практически завершена к началу мая, что значительно облегчит предстоящую работу.