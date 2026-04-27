Вербов о финальном матче плей-офф с «Динамо»: «Если нам суждено проиграть, мы должны сделать это с душой и сердцем»

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов оценил шансы своей команды на победу в третьем матче финала пле-офф волейбольной Суперлиги против «Динамо» в Москве.

«Счёт в серии 0-2, и мы играем в Москве, но я никогда не чувствовал, что в этом есть какое-то преимущество – они неплохо умеют играть на выезде и мы так же неплохо играем в Москве. Нам не стоит опускать руки, если мы хотим бороться, если, как говорится, нам суждено проиграть, — мы точно должны сделать это с душой и сердцем.

Важно проявить характер, ведь за нас болеет огромное количество людей, мы просто не имеем права как-то "доезжать", доигрывать, расстраиваться, переживать, ведь за спиной уже целый сезон позади, и это будет выглядеть с нашей стороны как предательство друг друга, болельщиков, если мы не сделаем свой максимум», – приводит слова Вербова «Чемпионат».

На данный момент счет в серии 2-0 в пользу столичной команды. Напомним, что в финале команды играют до трех побед и сегодняшняя встреча, в случае поражения казанской команды, может стать решающей. «Зенит-Казань» является действующим чемпионом Суперлиги.