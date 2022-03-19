Вербов о домашней победе над «Кузбассом»: Не было тех эмоций, к которым мы привыкли

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над кемеровским «Кузбассом» (3:1).

«Игра получилась спокойная, не было тех эмоций, к которым мы привыкли. Может, по причине того, что и со стороны «Кузбасса» было спокойствие. В третьей партии провалились. 32% реализации атак – наверное, самая низкая цифра за весь сезон».

Наставник посчитал настрой своей команды на сегодняшний матч, искусственным.

«Наверное, отчасти дело в настрое. Если на «Динамо» и «Локомотив» он был натуральный, то сейчас искусственный. Тем не менее, показали класс и держали игру в своих руках, за исключением третьего сета».