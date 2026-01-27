Вербов о 13-й победе к ряду в Суперлиге: «Три очка лишними не будут»

Фото: zenit-kazan.com

Главный тренер казанского волейбольного «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу в матче 21 тура предварительного этапа Суперлиги над «Газпромом-Югрой» (3:1) у себя дома.

«Сургут мы относим сегодня к серьёзным соперникам и для того же Вышникова (Михаила) это была определённая проверка. Он молодец, хорошо отыграл. Замена была даже не по игре, а по эмоциям. Костя Абаев внёс эмоции, хорошо отпасовал, в защите помог и вот этот свой противный планер подержал.

В целом Сургут очень хорошо выдержал приём, хотя мы подавали неплохо. Было очень сложно играть, поэтому очень доволен. У Сургута в последнем матче с Белгородом 3:0. И до этого, по большому счёту, и с "Динамо", и с Новосибирском они заслуживали пять партий. Рад, что замены у нас получились, плюс получилось проверить ребят в тяжёлые момент. Ну и результат тоже – три очка, как говорится, лишними не будут», – приводит слова Вербова клубная пресс-служба.

Отметим, в мужской волейбольной Суперлиге за сургутской командой в последнее время закрепился статус «грозы авторитетов». Они едва не отняли очки у лидеров чемпионата – «Локомотива» и «Динамо», а также «всухую» обыграли «Белогорье».

«Зенит-Казань» одержал 13-ю подряд победу. На сегодняшний день татарстанская команда возглавляет турнирную таблицу Суперлиги с 57 очками, «Газпром-Югра» идет на 9 строчке.

Ближайшую встречу в рамках предварительного этапа волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» проведет на домашнем стадионе в «Центре волейбола» против московского «Динамо» 1 февраля.