Вербов не смог сместить «Динамо»: как «Зенит» проиграл в полуфинале Кубка легенд

К полуфинальному матчу Кубка легенд москвичи и казанцы подходили в приподнятом настроении – и одни, и другие довольно буднично прошли групповой этап. Но полуфинал – совсем другая история. Почему подопечные Алексея Вербова не сумели остановить «Динамо» и выйти в финал – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит» показал зубы

Если честно, то этого матча волейбольные болельщики ждали с нетерпением еще с закрытия трансферного окна. Во-первых, интересно посмотреть, на что способны казанцы против команды, которая сейчас как будто выглядит сильно лучше. С другой – все хотели узнать, как эти московские «галактикос» справятся с казанским хладнокровием. Ну и главная подоплека – Дмитрий Волков. Он ведь совсем недавно защищал цвета клуба из Татарстана, а теперь играл первый матч против.

Перед игрой были большие опасения, что она вполне может устроиться на 0-3, и совсем не в пользу казанцев. Но при этом в голове все равно сидела та самая мысль: «Вербов точно что-то придумает». И это что-то случилось уже в первой партии. Для начала надо отметить, что либеро Константин Абаев держал темп, а главный голеадор Казани Михаил Хлякин (20 очков за игру) вместе с Михаилом Лабинским (6 очков) хорошо читали блок соперника.

Подчеркнем, что в первой партии выделялась и подача Владислава Давыскибы: он держал прием «Динамо» в напряжении, а также несколько раз заставлял соперника ошибаться на доводке. У москвичей в этом сете не получалось пробить плотную защиту «Зенита», а собственные ошибки на приеме (особенно в зоне 6) стоили очков – 25:19 в пользу Казани.

Что самое удивительное – во втором сете «Зенит» продолжал выглядеть лучше. Правда, все это было до 16:12 на табло, пока Константин Брянский не понял свою ошибку и не поменял расстановку – переведя Волкова ближе к центру сетки, чтобы создавать больше вариантов для быстрых атак. И, как вы понимаете, это помогло московскому клубу: Дима начал стабильно забивать мячи (17 очков в матче) в стыки между блокирующими. В концовке решающую роль сыграл блок Ильи Власова – он закрыл несколько атак Хлякина, а затем «Динамо» дожало на ошибках гостей. Боевая партия, но, увы, для Казани проигранная – 28:30.

«Динамо» лучше в концовках сетов

Поcле двух таких сетов, думаю, у всех казанских болельщиков появился оптимизм. Увидели, что даже такому суперзвездному составу из Москвы бой точно можно дать. Все решат детали и концовки. И тут надо подчеркнуть, что третью партию казанцы начали столь же уверенно: Абаев активно использовал скидки и короткие передачи, чтобы сбивать ритм блока «Динамо».

Но ребята Брянского ответили мощной подачей Антона Семышева – именно она сломала прием казанцев в концовке. Плюс снова сработал блок Власова: он читал атаки Лабинского и закрывал самые опасные направления. В итоге «Динамо» удержало преимущество и забрало сет.

А четвертая партия – как оглавление всего этого противостояния. И самая нервная концовка. У «Зенита» трижды были сетболы, и каждый раз «Динамо» удавалось отыграться.

Причины победы «Динамо» и выводы для «Зенита»

В таком матче, как я уже обозначал, на первый план всегда выходят важные игровые компоненты. Например, стабильность подачи – Дмитрий Жук и Дмитрий Волков чередовали силовые подачи с планерами, из-за чего «Зенит» не мог выстроить ровную доводку. В трио с Семышевым у них суммарно набралось пять эйсов.

Второй важный аспект – блок в решающие моменты. На решающих мячах Власов снова был безупречен: он закрыл атаки Лабинского и Хлякина. Ну и ошибки «Зенита» – ведь при счете 26:25 казанцы попытались сыграть агрессивно, но потеряли концентрацию на простых мячах, и «Динамо» этим воспользовалось. Еще отметим прием и доводку – у подопечных Вербова были проблемы с приемом планеров и укороченных подач, и это мешало Абаеву стабильно разгонять быстрые атаки. Хотя сам Костя за матч сделал три эйса (два из них в бывшего одноклубника Волкова). Ну и немаловажное – «Динамо» грамотно использовало скамейку.

По сути, этот матч показал нам две важные вещи, которые мы хотели понять для себя до начала этой игры. Первое – да, «Динамо» фантастически усилилось, но даже этому звездному составу сейчас не хватает сыгранности. Это было отчетливо видно во многих эпизодах. Но бело-голубые в такой конфигурации всего несколько месяцев, поэтому какие-то глобальные выводы мы сможем сделать только в январе.

Второе, и главное для нас, – «Зенит». Вербов и команда показали, что да, ушли важные ребята в межсезонье, да, команда снова перестраивается. Да, возможно, мы не увидим 99 процентов побед по ходу регулярного чемпионата. Но то, что эти парни могут выдавать вот такие равные матчи против фаворита сезона, достойно уважения.

Сегодня можно будет украсить стену для медалей лишь бронзой – игра против «Локомотива» в 16:00. Но согласитесь, сейчас требовать от Вербова большего мы, наверное, не могли. Но этого самого большего мы точно будем ждать к плей-офф чемпионата.