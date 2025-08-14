Вербов чинит Казань, Алекно делает «Зенит» чемпионом: как лидеры лиги подходят к сезону

В октябре стартует новый сезон Суперлиги. Гранды чемпионата уже провернули почти все свои сделки, из-за чего уже можно делать некоторые выводы. Как к сезону подходят гранды российского волейбола - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» строит новую команду на чемпионском пепелище

Много говорить о казанском «Зените» не будем, поскольку грандиозной перестройке команды из столицы Татарстана мы посвящали отдельный материал.

Если коротко – лучшего связующего Суперлиги Майку Кристенсона призван заменить Константин Абаев, купленный у итальянской «Вероны». Это хороший игрок, но вот темп игры при нем снизится. Дело в том, что американец славился скоростью атаки, которую придал «Зениту» и благодаря которой казанцы пошли на подъем после заката эпохи Владимира Алекно. Абаев – больше техничный и оборонительный игрок. Конечно, пришел еще и Михаил Вышников, но его скорее взяли «на вырост», поскольку он еще молод и опыта в топ-клубах пока не имел.

Что касается доигровщика, то Сэма Деру заменит вернувшийся из аренды Андрей Сурмачевский. За эту позицию переживать не следует, поскольку Дмитрий Волков невероятно хорош (100 партий, 434 очка). А в довесок к нему идет Сурмачевский, в минувшем сезоне заработавший 452 очка в 115-ти сетах Суперлиги и крушащий оппонентов подачами. К тому же не стоит забывать и о молодых талантах в лице Михаила Лабинского и Владислава Енина.

Фото: zenit-kazan.com

Диагонального Кирилла Клеца, ушедшего покорять Японию, заменит Дражен Лубурич. 31-летний серб неплох, недавно попал в заявку сборной Сербии на грядущий чемпионат мира. Вот только ключевая цель у казанцев – найти замену Максиму Михайлову. Поскольку в марте ему стукнуло уже 37, а Кирилл его преемником стать не сумел. Лубурич скорее временная подстраховка ветерана, а не долгосрочная замена.

Заключительная позиция – либеро. После ухода Валентина Кроткова Илье Федорову нужен был опытный партнер по позиции. Им стал Сантьяго Данани из «Факела-Ямал». 29-летний аргентинец – на втором месте в минувшем сезоне по приему (59%), что сильно поможет «Зениту».

В любом случае на бумаге все выглядит интересно. Посмотрим, как по этим чертежам Алексей Вербов построит новую команду.

Фото: lokovolley.com

«Локомотив» сменил всю линию доигровщиков

Теперь перейдем к обладателю Кубка России – «Локомотиву». По окончании сезона «железнодорожники» тоже затеяли интересный проект – сменили всех доигровщиков, а также поменяли связующего и либеро.

Позицию доигровщика покинули Марко Ивович, Евгений Сивожелез и Максим Богатко. И если потеря Сивожелеза и Богатко не столь болезненная, поскольку они были резервистами, то вот уход Ивовича – проблема. Серб выступал за новосибирцев с 2018 по 2021, а в 2024-м вернулся, выдав сильный сезон. Он набрал 276 очков в 106-и партиях Суперлиги. У него был хороший прием (46% из 538) и блок (22 очка).

Поговорим теперь о новых доигровщиках. Это Деру, а также Егор Феоктисов из «Новы» и Александр Маркин из «Кузбасса». Скорее всего, Сэм заменит именно Ивовича, поскольку Феоктисов был резервистом в «Нове», а Маркин хоть и показывал себя хорошо в «Кузбассе» и 10 лет отыграл за московское «Динамо» – уже возрастной (35 лет).

В целом замены качественные. Деру отыграл лишь 63 сета в Суперлиге, почти в два раза меньше Ивовича. Но при этом он набрал 225 очков, был неплох на приеме (45% из 310) и в блоке (30 очков). Единственное – всем игрокам за 30. Но это уже другой вопрос.

Перейдем к связующему. На замену ушедшему Игорю Кобзарю, который вернулся к Владимиру Алекно в «Зенит», планируют подписать Симеона Николова. 18-летний болгарин прослыл настоящим вундеркиндом, в одном из матчей набрал целых 23 очка. Скорее всего, он будет играть в основе, а Вадим Ожиганов будет больше как поддержка за счет своего опыта и возраста.

Позицию либеро же покидает резервист Роман Мартынюк. Заменит его Семен Кривитченко из питерского «Зенита». Основным, скорее всего, так и останется Сергей Мелкозеров, а Кривитченко будет на подхвате.

Фото: belogorievolley.ru

«Белогорье» подписало топ-тренера из Европы, который брал ЛЧ

Белгородцы тоже зря времени не теряют – первым делом сменили главного тренера. Александр Волков был неплохим и амбициозным, приносил бронзовые медали «Белогорью». Но в руководстве, скорее всего, решили, что для долгосрочного развития команды он не подойдет.

В итоге его сменили на Георге Крецу. Основания на то есть. Румын – опытный наставник, брал Лигу чемпионов, Суперкубок России с «Кузбассом» в 2020-м и много других титулов. Он системный тренер, а при симпатичном подборе кадров он потенциально может слепить из «Белогорья» грозную машину.

А что насчет игроков? Особо громких расторжений или подписаний не было. Расстались со связующим Романом Жосем, блокирующими Сергеем Червяковым и Юрием Цепковым – игроками не первых ролей. А также Юрием Бережко – доигровщик завершил карьеру. На замену им взяли связующего Евгения Жогова – 20-летнего воспитанника казанского «Зенита», а также блокирующих Ивана Яковлева из питерского клуба и Михаила Штыблова из дубля. Еще в команду вернулся доигровщик Станислав Маслиев из Турции, и перешел из дубля московского «Динамо» Максим Лапшин.

В любом случае ключевой фигурой в «Белогорье» будет тренер Крецу. Состав у клуба сильный, один из лучших в России. Чего ему не хватало ранее – системности, которую как раз может придать румынский специалист. Посмотрим, что получится.

Фото: vczenit.ru

«Зенит» работает на рынке больше всех

Больше всех на рынке в это межсезонье работает питерский «Зенит». В целом, ожидаемо. В отличие от прошлогоднего лета, теперь Алекно сам «рулит» трансферами. А с финансовой точки зрения питерцы – самая могущественная команда, будем откровенны.

Всего «Зенит» расстался с семью игроками – связующими Александром Бутько и Дмитрием Ковалевым, блокирующими Яковлевым и Василием Тарасенко, доигровщиками Егором Клюкой и Тимофеем Тихоновым, а также либеро Кривитченко. В целом, тут ничего удивительного нет – Бутько и Ковалев уже ветераны (39 и 34 года, соответственно). Молодые Тихонов и Тарасенко, видимо, не впечатлили Владимира Романовича – у них всего 22 сета на двоих в Суперлиге. А Кривитченко был резервистом.

Конечно, самые громкие потери – это Клюка, поехавший в Японию, и Яковлев, ушедший в «Белогорье». Что касается Егора – его мучили травмы, выступления в «Зените» у него были смазанными. Поэтому он мог переехать в страну восходящего солнца ради стабильности. А Иван просто считал, что в Северной столице у него началась стагнация.

Из приобретений у петербуржцев – вышеупомянутый Кобзарь, блокирующие Виталий Дикарев и Андрей Ананьев, доигровщики Роман Пакшин и Максим Бочаров, а также либеро Владимир Шишкин. Основным доигровщиком, скорее всего, так и останется Марлон Янт. Клюку должен заменить Пакшин, выдавший сильный сезон в «Кузбассе» (121 партия, 399 очков, 45% прием (587 общ.), 56 очков на блоке). А Станислав Динейкин и Бочаров станут крепким резервом.

Основным связующим, наверное, так и останется Игорь Тисевич. Хотя, возможно, Алекно доверит место в старте Кобзарю, поскольку знаком с ним еще со времен работы в Казани. Единственная проблема – с уходом Яковлева позиция стала еще более возрастной. Ушедшему Ивану 30, а Тисевичу и Кобзарю – по 34.

Очень симпатично выглядит позиция либеро. Поскольку на ней играет Женя Гребенников, лучший в России в этом амплуа. А к нему еще и добавился Шишкин, который в свои 35 лет имеет одни из лучших показателей в Суперлиге.

Алекно набрал себе целую дивизию сильных интересных волейболистов. А если добавить их к уже имеющемуся хорошему составу, то выходит настоящая заявка на чемпионство от «Зенита». В минувшем сезоне команда остановилась в шаге от заветного трофея – проиграли только гегемону из Татарстана (0:3). Может, в новом сезоне получится?

Фото: vcdynamo.ru

«Динамо» - самая консервативная команда на рынке

Завершаем ревизию топ-5 клубов московским «Динамо» - командой, которая на рынке работала меньше остальных. Летом столицу покинули доигровщик Владислав Полочанин, связующий Алексей Кураш и либеро Лаури Керминен. Но самой болезненной потерей стал, естественно, уход Цветана Соколова. Мы рассказывали о его регалиях, поэтому сильно повторяться не будем. Если коротко – он был лидером московской команды, вытаскивал сложные матчи и мог в одиночку «прибить» команду, как было в финале Кубка России с казанским «Зенитом» (3:0).

Но потеря такого «зверя» и еще трех игроков – это только полбеды. Самое интересное, что из приобретений у «бело-голубых» лишь два игрока – связующий Константин Тюшкевич и диагональный Назар Литвиненко. С одной стороны, «Динамо» поступает авантюрно. С другой – это обосновано. Поскольку ушедшие игроки за исключением Соколова были резервистами. А приобретения были для укрепления резервов. Поскольку Павел Панков забетонировал позицию связующего, а Тюшкевич как сменщик выглядит посимпатичнее Кураша. Максим Сапожков же и в минувшем сезоне хорошо действовал как сменщик Соколова (309 очков в 84-х сетах у Максима и 307 баллов в 72-х партиях у Цветана). Литвиненко, который за «Динамо-ЛО» отыграл 72 сета в Суперлиге и заработал 198 очков, выглядит достойным усилением глубины состава.

Главное, что «Динамо» сохранило костяк в лице Панкова, Сапожкова и других игроков. Если в команде нет откровенно слабых мест, то и много усилений ей не нужно. А как мы видели по минувшему сезону, «Динамо» действительно было машиной, лишившей «Зенит-Казань» двух трофеев.