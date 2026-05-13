Вербов бьется за свою честь: «Зенит-Казань» в КР должен оправдаться за фиаско в финале Суперлиге

После откровенного провала в финале Суперлиги против московского «Динамо», где казанцы проиграли 0:3, «Зенит» наверняка захочет громко хлопнуть дверью в Кубке России. В идеале, конечно, выиграть этот турнир. Но чем ближе стартовый матч казанцев на турнире, тем больше вопросов. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Травма Волкова и «махинации» Вербова

Один из главных вопросов, который сейчас мучает казанских болельщиков – в какой форме находится доигровщик Дмитрий Волков? Ведь мы все прекрасно помним, как после серии с «Локомотивом» в полуфинале Суперлиги, сам игрок говорил, что несколько недель для него были очень тяжелыми из-за травмы.



«Не хочу жаловаться, но у меня объективные причины не самой удачной игры в Новосибирске. Наверное, это были тяжелейшие две недели в моей жизни. Тяжело было совладать и со своим здоровьем, и в то же время показывать на площадке в такой важной стадии результат. Я рад, что мы закончили эту серию. В плане всего — психологии, стресса, здоровья — всё отдали», — сказал Волков «Чемпионату».

Она, травма, не давала ему раскрыться и в финале. А еще, примерно с полгода уже обсуждается главный трансферный слух волейбольной России. Мол, Дима может в межсезонье оказаться в московском «Динамо» или в итальянской «Перудже».

В январе на возможный уход игрока намекал и Вербов. Правда, тогда Алексей Игоревич был лаконичен – дескать, это топовый игрок, и за ним следит весь мир. Но подчеркивал, что Волков находится в моменте принятия решения. И судя по тому, что никто в болельщицком секторе не сомневается в трансфере, это и для самого Димы последний шанс выиграть трофей с Казанью. Тут хочешь не хочешь, но даже без формы надо играть.



А теперь давайте о Вербове и его идеях. По ходу всего сезона, да и по большей части плей-офф, наставник казанцев использовал проверенную шестерку, которую «накатал» в «регулярке» – Абаев, Романовский, Кононов, Михайлов, Волков, Данани и Федоров.

Иногда, когда, например, у Михайлова не шла игра, подключал Лубурича, но Дражен пока тоже не совсем стабилен. Еще была излюбленная двойная замена – тогда по щелчку пальцев появлялся в пару к сербу еще и Вышников. Но это, чтобы не перезагружать Абаева. Но опять же, к Кубку нужно что-то новенькое – надеемся, Вербов что-то да приготовил.

Проходимая группа для Казани?

Но если травмы и замены это фактор внутренний и зависящий только от казанского гранда, то есть и внешний – соперники по групповому этапу кубка. И тут «Зениту» не слишком повезло. Хотя, как посмотреть – например, «Динамо-ЛО». С ними подопечные Вербова в этом сезоне встречались дважды и все разы в регулярном чемпионате - 3:0 выиграли дома, 3:2 победили на выезде.



Но сказать, что клуб из Ленинградской области легко проходим – опрометчиво. Ведь это именно они дошли до четвертьфинала Суперлиги – попали там на московское «Динамо». Но даже с будущим чемпионом достойно сражались – 0:3 «сгорели» в первом матче, а во втором – все решил лишь пятый сет.

А вот второй оппонент – новосибирский «Локомотив». И сейчас все татарстанские болельщики немного встрепенулись и пошли за средствами для успокоения. Дело в том, что в регулярном чемпионате казанцы проиграли новосибирцам оба раза.

А то, какую нервотрепку в полуфинале «Зениту» устроили ребята Пламена Константинова, думаю, забыть невозможно. Целых пять матчей и голливудский сценарий отправил казанцев в финал. Тогда даже Вербов, не стесняясь нахваливал соперника:



«В первую очередь хочу сказать про соперника, про Новосибирск. Часто слышу о том, что нам с ними неудобно играть, но дело в том, что уровень команды такой. Я вспоминаю ещё в начале сезона, как мы с ними играли, для меня лично «Локомотив» как был, так и остаётся претендентом номер один на золото. Сегодня мы выдержали, переломили эту игру. Ребята настоящие герои, с обеих сторон. Но когда смотришь на это качество игры – это просто какой-то нереальный уровень», – сказал Вербов «Чемпионату».



Кстати, если вспоминать, то в этом сезоне был еще один матч между казанцами и новосибирцами – в финале Суперкубка. В декабре сильнее был «Зенит» 3:1.

Трансформация по ходу сезона

Но когда мы говорим о будущем турнире для казанского «Зенита», надо помнить еще один немаловажный факт – этой пересобранной команде всего год. Абаев, Лубурич, Данани – это все люди, которые пришли лишь прошлым летом.

Конечно, наверное, мы в праве требовать от Вербова, чтобы команда играла, как и три предыдущих сезона. Но согласитесь – это не совсем честно, когда у тебя меняют половину структуры.

С другой стороны – на то это и великая команда. И великий тренер, чтобы даже за минимум времени, давать максимум результата. Завтра пора начинать.