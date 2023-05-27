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Верблюжьи бега прошли на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области
Сегодня в селе Три Протоки — Джемали Астраханской области на XIII Всероссийском сельском Сабантуе состоялись верблюжьи бега.
Такие состязания широко распространены в Астрахани — верблюжьи бега проводятся здесь уже на протяжении 20 лет.
В этом году чемпионом стал Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия, который завоевал победу и на прошлогодних соревнованиях. Его верблюд по кличке Лада преодолел дистанцию в 2 км за 4 минуты 5 секунд. За победу ему вручили приз в 200 тысяч рублей.
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