«Вера помогает изменить отношение к жизни и преступлению»: как в ИК-19 зазвонили колокола

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Колокола решили не отправлять на переплавку, а дать им вторую жизнь

Колокольный звон зазвучал сегодня впервые над казанской исправительной колонией №19 – теперь созывать на службу в храм осужденных будут колокола. Здесь сегодня при храме в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных» освятили звонницу.

Духовная жизнь в исправительных учреждениях – неотъемлемая часть на пути к исправлению. Вера помогает осужденным преодолевать трудности, находясь за решеткой, переосмыслить свои поступки и задуматься о будущем. Поэтому появление звонницы в ИК-19 стало праздником для многих из тех, кто отбывает здесь наказание и регулярно посещает храм.

Колокола в исправительном учреждении появились благодаря иерею Евгению Гаврилкину. Он, как руководитель отдела по тюремному служению Казанской епархии и член Общественного совета УФСИН России по РТ, занимается духовным окормлением всех учреждений пенитенциарного ведомства.

«Колокола мы привезли из Казанско-Богородицкой церкви села Царицыно под Казанью, где я служу настоятелем. У нас там есть большой комплект колоколов, но нам не хватало зазвонных, и недавно мы их приобрели. Так получилось, что два колокола в ансамбле храма не подходили по звучанию и оказались лишними. Мы решили их не отправлять на переплавку, а дать им вторую жизнь», – рассказывает отец Евгений.

Эти два колокола привезли в храм при колонии.

«Мы хотели, чтобы они еще послужили для народа, и решили передать их туда, где нет возможности слышать колокольный звон. Хотим, чтобы осужденные не чувствовали себя обделенными, чтобы они тоже могли приобщиться к этому Божественному голосу, который созывает всех на богослужение», – поделился священник.

Эта звонница стала второй установленной в исправительном учреждении Татарстана после колонии №2 – там стоит звонница с одним колоколом. Колокольный звон звучит также и в ИК-5 в селе Нижние Вязовые Зеленодольского района, но там установлена полноценная колокольня.

«Надеюсь, что в дальнейшем эти звонницы будут обрастать новыми колоколами, и дай Бог, чтобы при каждом храме учреждения были колокола», – поделился отец Евгений.

Самое главное предназначение колоколов – это призыв верующих на службу.

«Вот, например, церковная свеча – после того, как человек зажег ее, его проблемы не решатся. Это выражение его молитвы перед Господом. Так и с колоколами – с помощью звона можно выразить свою любовь к Богу, свою принадлежность к нему. Помимо того, что это призыв на молитву, это еще и голос особой молитвы», – объяснил иерей.

Колокола привезли из Казанско-Богородицкой церкви села Царицыно под Казанью Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

«Надеюсь, что они станут такими же благочестивыми христианами, как наши предки»

Сколько лет колоколам, которые передали осужденным, никто не знает. Когда-то они были переданы Казанскому храму из другой церкви, поэтому точное их происхождение неизвестно. В колонии их почистили, после этого стала видна печать – по ней планируется определить их возраст.

«На протяжении многих десятилетий они были участниками богослужений, использовались нашими благочестивыми предками. Я думаю, что эта связь поколений поможет людям, которые здесь находятся, даст им молитвенную и духовную поддержку. Надеюсь, что они станут такими же благочестивыми христианами, как наши предки, которые не представляли свою жизнь без Церкви, принимали участие во всех главных службах церковного календаря. На самом деле, неважно, где находится человек – в колонии или на свободе. Искреннего раскаяния может не быть и тут, и там, люди везде разные. Но скорбь, которая посещает людей, отбывающих наказание за свои преступления, наверное, даже больше подталкивает их к тому, чтобы осознать свою жизнь, пересмотреть свои ориентиры и выйти из этой ситуации в правильном направлении, вместе с Богом», – рассуждает священнослужитель.

Эта звонница стала второй установленной в исправительном учреждении Татарстана Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

«Случаев рецидива среди верующих всего 5%»

В колонии планируют выбрать звонаря – его обучат мастерству колокольного звона. Не нужно обладать особым музыкальным талантом для этого. Главное – подобрать ансамбль колоколов, чтобы они сочетались между собой по тональности. Тот, кто будет выполнять роль звонаря, должен будет овладеть особыми техниками, но они не сложные., объяснил отец Евгений.

«ФСИН России ежегодно проводит конкурс звонарей среди осужденных. Теперь и осужденные 19-й колонии смогут принять участие в нем. Надеюсь, будет выбран достойный кандидат для этой почетной миссии», – поделился помощник начальника УФСИН России по РТ по организации работы с верующими Альберт Шамсунов.

Он отметил, что те, кто регулярно посещает храмы и мечети в исправительных учреждениях, отличаются дисциплиной. Они реже совершают повторные преступления – случаев рецидива среди этой категории всего 5%.

«В исправительной колонии №19 действуют два религиозных объекта – церковь и мечеть. Все религиозные мероприятия проводятся согласно закону, обеспечивающему свободу совести, свободу вероисповедания осужденных. Храм и мечеть осужденные посещают согласно графику, без ущерба для режимных требований, в свободное от работы время. Религиозные мероприятия способствуют формированию положительной тенденции в поведении осужденных и направлены на духовное и нравственное воспитание осужденных, что помогает изменить их отношение к жизни и преступлению», – рассказал врио заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе ИК-19 УФСИН России по РТ Марат Гарипов.

В колонии планируют выбрать звонаря – его обучат мастерству колокольного звона Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

«Без храма было бы тяжко и тоскливо, а так намного спокойнее»

В каждом учреждении УФСИН формируется община – и при мечети, и при храме. На службе в ИК-19 каждое воскресенье присутствует осужденный по имени Андрей. Мужчине 36 лет, родом он из Казани, и в колонию попал из-за наркотиков. Это не первая его судимость.

«Нам определяют время, когда мы можем посещать храм, стараюсь эту возможность не упускать. Вера помогает мне в этот непростой период жизни. Без храма было бы тяжко и тоскливо, а так намного спокойнее», – поделился мужчина.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, впереди еще больше половины срока.

«Я и на воле в храм ходил, но здесь чаще посещаю. Меня с детства мама приучила к религиозной жизни», – рассказывает он.

Андрей поделился – уже 20 лет страдает от зависимости. Началось все с плохой компании, а потом все покатилось вниз. Сейчас в колонии он проходит реабилитацию.

«Я хочу справиться с этим, поэтому попросился в реабилитационный отряд. Нас лечат по программе, которая схожа по ценностям с церковными. Без Бога тут никак, вера очень помогает», – добавил он.

Те, кто регулярно посещает храмы и мечети в исправительных учреждениях, отличаются дисциплиной Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

«Стал забывать о Боге – и снова началось: наркотики, потом опять попал за решетку»

Другой осужденный, Владислав, еще больше погружен в духовную жизнь. Ему 53 года, он из Набережных Челнов.

«Я читаю молебны по воскресеньям, стараюсь нести слово Божие своим товарищам. Об этом нужно рассказывать, делиться знаниями о Боге. Многим это помогает», – уверен он.

Владислав отбывает наказание за хранение наркотиков – по этой статье судим уже не первый раз. В его биографии и покушение на убийство.

«Это все произошло из-за наркотиков. Когда долго находишься в зависимости, твой разум затуманен, ты теряешь связь с внешним миром, теряешь семью, друзей, потом и самого себя. Я едва не убил человека из-за конфликта – мы повздорили, и я пустил в ход кулаки. Это был мой коллега. Он попал в реанимацию, но слава Богу выжил. Сейчас мы поддерживаем связь, общаемся, даже помогаем друг другу», – рассказывает он.

На свободе мужчина тоже ходил в храм – считает, что вера помогала ему справиться с зависимостью.

«На меня нашло какое-то озарение, это было в 2009 году. Я семь лет не употреблял, ходил в храм, смог вернуть семью. А потом мною одолела гордыня – я стал думать, что все смогу, со всем справлюсь, стал забывать о Боге – и снова началось: наркотики, а потом опять попал за решетку», – рассказывает с сожалением он.

Мужчина искренне надеется, что вновь не оступится и после освобождения, которое произойдет уже через полгода, начнет новую жизнь.

В колониях и СИЗО Татарстана несут служение 16 священников

Окормляет храм колонии иеромонах Силуан Цапин. Батюшка вплотную занимается помощью зависимым – он руководитель Центра социальной помощи Казанской епархии «Благовещение». Священник проводит в колонии службы, совершает Таинство Причастия и Крещения.

Сегодня отец Силуан и отец Евгений совершили чин освящения звонницы. После этого в колонии впервые зазвучали колокола – звон привлек внимание всех, даже сотрудников учреждения. Священники надеются, что колокола смогут пробудить веру даже в тех, кто раньше не задумывался о религии.

Затем в храме состоялась первая служба, на которую верующих созвал колокольный звон. Накануне верующие праздновали большой православный праздник – Преображение Господне. Сегодня тоже состоялась Божественная литургия.

В ИК-19 отбывают наказание те, кто совершил преступление повторно, это осужденные за опасные и особо опасные деяния. Здесь содержится порядка 800 осужденных – те, кто сидит с малолетства, кто большую часть жизни провел за решеткой. Именно они, как никто другой, нуждаются в церковной жизни.

На сегодняшний день в учреждениях татарстанского УФСИН несут служение 16 священников. В течение прошлого года они совершили 134 богослужения, 57 таинства крещения и два венчания. Статистика из года в год примерно одинаковая. Но именно эта работа помогает пробудить в сердцах закоренелых преступников свет и надежду на то, что жизнь может быть совсем иной.