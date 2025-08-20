Вера Подгузова: ключ к освоению рынка КНР – диалог с клиентами через местные соцсети

Фото: © ПАО «Банк ПСБ»

Цифровые коммуникации и использование социальных медиа, в частности WeChat, дают большое преимущество при выходе российских компаний на китайский рынок, рассказала старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на деловом завтраке «Мосты доверия между Россией и Китаем» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай». Наличие сайта на китайском языке и аккаунта в социальных медиа КНР, где предприниматели могут рассказать о продукции на доступном языке и ответить на запросы потребителей, способствует информационной открытости и построению доверительных отношений, что позволяет охватить большую аудиторию и масштабировать бизнес.

Также в своем выступлении Вера Подгузова отметила важность учета культурной составляющей в продукции и услугах для повышения спроса на российские товары в Китайской Народной Республике:

«В условиях высокой конкуренции между разными отраслями наиболее успешный опыт взаимодействия с международным сообществом, в частности с Китаем, мы видим у тех российских компаний, которые придают значение развитию уникального характера бренда. Национальная идентичность и яркие региональные черты в продукции и услугах всегда привлекают внимание, вне зависимости от размера бизнеса. Культурные коды страны и регионов нужно учитывать в построении маркетинга и рекламных стратегий компаний, так как это способствует более открытому взаимодействию с международными партнерами».

В качестве примера продвижения российских компаний малого и среднего бизнеса на китайском рынке она назвала конкурс «Знай наших», одну из номинаций которого поддержал ПСБ. Банк отобрал 10 лучших компаний, чтобы организовать для них поездку в КНР с деловой миссией в составе российской делегации предпринимателей.

Спикерами делового завтрака также стали руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, председатель Российско-Китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона и другие. Участники обсудили выстраивание российско-китайского диалога для сотрудничества в сферах культуры и туризма, взаимодействия между медиа и проработки предпринимательских инициатив.