Вера Миронова: «Я считаю, что кота Алабрыса нужно считать достоянием народа Казани»

Журналист, автор первых публикаций о Коте Казанском Вера Миронова рассказала об истории реальной породы казанских котов и его образа в народном искусстве, о возвращении Кота после долгого забвения в общественном сознании города, о создании и развитии усатого бренда.

Фото: из личного архива Веры Николаевны Мироновой

«Создалась ситуация, когда на выставках продавались сувениры с подражателями из других городов, а Коты Казанские почти отсутствовали»

– Вера Николаевна, как появился в вашей жизни Кот Казанский?

– Дело в том, что в девяностых годах в Казани был Клуб любителей кошек с названием «Барсик». Руководила им моя родственница, Елена Дубровина, по профессии ветеринар. Клуб проводил выставки кошек, на которые съезжались со своими породистыми питомцами любители кошек из разных городов. После окончания, как обычно, посиделки с чаем и разговорами. И я рассказала, что в альманахе по искусству наткнулась на статью о русском лубке XVII-XIX веков. Одним из главных персонажей лубков был, оказывается, Кот Казанский. А одна из присутствующих дам, работавшая в архивах, упомянула об указе царицы Елизаветы I 1745 года о присылке партии котов из Казани в Петербург для дворцовой службы.

Сейчас эти факты общеизвестны, а тогда о них мало кто знал. И мы дружно удивились, что о столь знаменитой старинной породе казанских кошек и легендах вокруг нее забыли даже в родной ей Казани. В то время я внештатно сотрудничала с газетой «Вечерняя Казань», и в 1998 году там вышла первая статья «Как мыши кота хоронили» за моей подписью. Потом в редакции радио «Татарстан – Новый Век» сделали передачу об истории Кота, и она прошла в эфире несколько раз. Позднее мои материалы на тему истории Кота Казанского неоднократно публиковались в газете «Казанские ведомости». Собственно, с этого все и началось.

– А как это смогло преобразоваться в бренд?

– Идею подхватили художники и изготовители сувениров. Пожалуй, первой стала художница-керамистка Елена Крюкова, начав делать очаровательные статуэтки Кота Казанского в жилетке и тюбетейке. Удивительно, ее работы того периода совпадают по композиции с памятником Коту работы Игоря Башмакова на улице Баумана на 80 процентов, а ведь это было много раньше. Мои приятельницы-мастерицы из клуба пэчворка, то есть лоскутного шитья, сшили целую серию работ с изображением Кота. Когда в 2004 году город масштабно праздновал свое тысячелетие, уже не было ни одного сувенирного прилавка без сувениров с изображением Кота.

В 2009 году в Кремле, в Центре «Эрмитаж-Казань» прошла замечательная выставка работ местных художников под названием «Прогулки с Котом Казанским» Новый бренд расцветал на глазах. На этом фоне Наталья Харченко оформила патент на авторское право бренда. Некоторые мастера и художники решили не использовать занятый бренд. Создалась парадоксальная ситуация, когда на больших выставках-продажах типа Арт-галереи на Казанской ярмарке продавались сувениры с котами питерскими и просто подражателями нашим из других городов, а Коты Казанские почти отсутствовали. Бренд начал тускнеть.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Возвращаясь к истории, где было первое упоминание о Коте Казанском?

– Смотря что считать упоминанием. Есть старинная марийская легенда о том, что дворцовый кот во время штурма Казани Иваном Грозным вывел ханскую семью по подземному ходу. Пожалуй, эту легенду можно считать свидетельством, что издавна было известно, в Казани жили какие-то особенные кошки А с конца XVII века появились те самые лубки, нечто вроде старинных гравюр-комиксов для простонародья. Предполагается, что сюжет «Как мыши кота хоронили» исходил из среды старообрядцев, поборников нравственности. Это была сатира на распущенность городских нравов.

В дальнейшем смысл картинки был изменен, это стало карикатурой на Петра I, его жену-немку и их окружение. В течение XVIII-XIX веков каждое следующее поколение вкладывало в этот сюжет все новый, актуальный своему времени смысл. А в начале ХХ века появилась карикатура, как Ленин в виде Кота наводит порядок среди сподвижников и гоняет мышей-меньшевиков. После этого о Коте надолго забыли.

Разве что косвенно, в историческом романе Пикуля «Слово и дело» из времен царицы Анны Иоанновны упоминается слуга тогдашнего Казанского губернатора Волынского, который был приставлен ухаживать за многочисленными кошками бывшего губернатора. Не из Казани ли он их вывез? Известно, что Пикуль при написании книг очень плотно работал с архивами и историческими документами, мог узнать должность слуги, написавшего донос на хозяина. Ну а потом был указ царицы Елизаветы. В центре русского фольклора Казани я нашла энциклопедию по русскому народному искусству. Кроме уже знакомых иллюстраций с лубками обнаружилось имя Кота Казанского – Алабрыс, прелестное имя, не правда ли?

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Считаю, что образ Кота Казанского – это историческое и культурное достояние народа Татарстана, один из символов древней Казани»

– Какое было внимание к вашим публикациям о Коте Казанском?

– Внимание, видимо, было. Кроме моих публикаций о Коте встречались тексты и других авторов, но я не видела более ранних, чем моя статья 1998 года, во всяком случае в казанских СМИ. Впрочем, это не означает, что их не было. Известность Кота стала постепенно раскручиваться. Мы в своей среде посмеивались, что Кот Казанский, ставший одним из символов города, назначил себя помощником по связям с общественностью, пресс-атташе для своего старшего родственника Ак Барса, а заодно и Зиланта. Я никогда не претендовала на изобретение этого казанского бренда. Просто помогла вытащить этого персонажа из глубин истории нашего города, постаралась совместно с другими сложить воедино осколки разбитой мозаики. Как находите, ведь неплохо вышло?

Считаю, что образ Кота Казанского – это историческое и культурное достояние народа Татарстана, один из символов древней Казани. А в качестве торгового бренда имеет и существенную материальную ценность, чему способствуют яркость названия, исторические корни и намек на геральдического зверя Ак Барса. Для бренда чем забавней, тем лучше.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не вдаваясь в юридические тонкости, в которых не особенно разбираюсь, могу отметить по собственным наблюдениям, что ограничение применения бренда ведет к его размыванию, заставляет тускнеть, не идет на пользу туристической активности Казани. Доходы от туризма становятся все более существенным вкладом в городскую экономику. Торговля сувенирами – один из главных инструментов собирания этих доходов. Считаю, что не в интересах Казани отдавать бренд в частную собственность, позволять приватизировать. Тем более это бренд, отражающий историческое наследие древнего города.

– Каковы были реальные кошки казанской породы, чем отличались? Почему были столь знамениты?

– Казань всегда была городом торговым, в числе прочих имела культурные и коммерческие связи с Турцией, а еще здесь начиналась дорога в Сибирь. Европейские кошки были короткошерстными, с длинным хвостом. Из Турции привозили дорогих длинношерстных ангорских, цена за которых в богатой Сибири доходила до быка за пару кошек. Еще раньше, в булгарские времена, по рекам сюда приходили ладьи варягов-викингов, которых в путешествиях по воде нередко сопровождали пушистые кошки с кровью лесных норвежских, чаще всего рыжие. Вот из такого коктейля, видимо, и сложилась порода. Из современных ближе всего к сибирским: они крупные и пушистые. Мастью преимущественно тигрово-полосатые, еще рыжие и белые. Отличались охотничьими способностями, славились привязанностью к дому и отменными качествами к ловле мышей, чем и стали знамениты.

Фото: из личного архива Веры Николаевны Мироновой

– Куда исчезла порода, были ли попытки восстановить?

– Коты казанские не то чтобы совсем исчезли, они просто ассимилировались в общей массе городской популяции, хотя иногда встречаются экземпляры, в которых проявляются черты утраченной породы. В свое время были идеи ее восстановления. В Казани жил чемпион мира среди кошек сибирской породы по имени Ричард, вывезенный с Дальнего Востока хозяйкой Ларисой Агешиной. У этого великолепного суперкота Ричарда было несколько сотен законных деток, его кровь течет в большинстве современных представителях элитной ветви породы сибирских кошек. Его хозяйка назвала свой питомник «Казанская легенда» и вместе с другими кошатницами мечтала поучаствовать в восстановлении породы котов казанских при содействии все того же Ричарда. Но тогда дело заглохло. Селекционная работа – весьма трудозатратна и недешева. Конечно, породу восстановить можно, если будет кому взяться за дело, причем грамотно.

– Можно ли восстановить охотничьи навыки породы?

– В основе породы – четко заданное направление селекции, определение стандартов, отбор производителей, жесткий отбор потомков для последующего скрещивания. Пример есть – сумели же восстановить породу татарских лошадей. А в Петербурге восстановили почти утраченную породу русских голубых кошек, в Ростове-на-Дону – бесшерстных донских сфинксов. Если есть задача восстановить охотничьи способности, надо включить их в стандарты, в критерии отбора. За что нередко критикуют выставочную работу с породистыми животными – за излишнее внимание и отбор по внешним признакам в ущерб поведенческим... Поэтому люди, кому требуются те же собаки с рабочими качествами: охотничьи, охранники, упряжные собаки, нюхачи, – не слишком-то жалуют породистых животных с выставочной родословной. Все зависит от поставленных задач и методов селекции. Если бы порода была воссоздана, живые Коты Казанские добавили бы блеска кошачьему бренду, это было бы полезно для имиджа Казани. Нужно весьма серьезно относиться к каждой яркой фишке, которая может задержать туриста в городе хоть на пару лишних часов. В кафе сходят, магнитик купят. Курочка по зернышку. Конкуренция между историческими городами России обостряется, за туристов надо бороться...

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Можно проводить конкурсы на звание Главного Кота Казанского, и это может стать стартом к воссозданию породы»

– Много разговоров о породистых кошках, о Коте Казанском, но у нас нет должного внимания к котам бездомным, уличным, в отличие, например, от Турции. Почему так?

– Во времена моего детства народ был гораздо голоднее, но кошек было больше, и хозяйских, и уличных. Те и другие свободно гуляли во дворах и не голодали. Сейчас безнадзорных стало гораздо меньше, а хозяйских стараются на самовыгул не отпускать, разве что в частной застройке и на дачах. Это правильно. Город – пространство для людей, животные не должны слишком уж осложнять жизнь. Собаки не должны нападать на людей, кошки не должны разносить болезни.

Я сама кошатница, наглядеться на эту красоту не могу, но когда соседский мальчик заразился от своего кота стригущим лишаем и проходил неприятное лечение, я сочувствовала ему несколько больше, чем его больному коту. В Турции мы видим только благостную внешнюю картинку, похожую на те наши давние времена, а как на самом деле там обстоят дела, особенно с гигиеной, мы не знаем. Во всяком случае, стихии быть не должно. Каждому животному, живущему рядом с людьми, требуется ветеринарный надзор и прививки, в первую очередь от бешенства.

Самый главный момент – это массовая стерилизация. Люди не должны конкурировать за жизненное пространство в своих поселениях с прочими видами животных. Это наиболее гуманный подход, чтобы они все же могли соседствовать с нами. К тому же стерилизованные кошки живут значительно дольше, чем не стерилизованные. А у котов вообще инстинкт размножения намного сильнее инстинкта самосохранения, что часто приводит их к бедам... В европейских странах стремятся брать под контроль поголовье городских кошек и собак, из них нестерилизованными полагается сохранять только породистых животных – производителей, всех хозяйских чипируют и даже берут налоги за них. Но, как обычно, гладко было на бумаге... Брошенные тоже встречаются.

Тем не менее такая политика позволяет уменьшать количество бездомных животных и потребность в приютах для них. Сейчас у нас все чаще домашних питомцев держат, не выпуская из квартир, и кормят не с хозяйского стола, а специальными кормами. Тоже правильно, человеческая еда почти всегда содержит соль, что для кошек очень вредно, она накапливается и разрушает им почки. При выезде на дачу обязательны прививки от бешенства, защита от блох и клещей, не говоря уж о стерилизации. Все это вместе стоит некоторых затрат. Вы думаете, в Турции этим кто-то занимается?

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Нужен ли в Казани праздник «День Котов»? За такое мероприятие ратуют краеведы и эксперты. Поможет ли такой праздник обратить внимание на проблему безнадзорных животных?

– Безусловно. Это тот случай, когда такое мероприятие, особенно если удастся сделать его не одноразовым, а ежегодным, может помочь решению сразу нескольких вышеперечисленных проблем. Сделать его, например, под лозунгом празднования дня рождения Кота Казанского. Он может стать одной из ярких фишек для привлечения внимания туристов и поможет раскручиванию бренда Кота Казанского, популяризации истории Казани. Кроме красочных концертов и представлений с кошачьей тематикой, продажей сувениров можно устроить выставку породистых кошек.

Я нередко бываю на таких выставках и каждый раз удивляюсь не слишком большому числу посетителей. А ведь это такое роскошное зрелище – полюбоваться прекрасными, ухоженными животными, мировой кошачьей элитой. Разумеется, бывают хороши и милы сердцу даже самые простенькие мурки, взятые из подворотни, но там можно увидеть живые произведения высокого искусства, шедевры, результаты длительной селекции. Дети от восторга просто верещат! Можно проводить конкурсы на звание Главного Кота Казанского, и это может стать стартом к воссозданию породы. При этом организовать сбор средств в пользу приютов для бездомных животных, и прививок, и стерилизации, поиск новых хозяев питомцам приютов. И направить изрядную часть доходов от праздника, если они будут, на помощь бездомным животным. Разумеется, если средства не уйдут в карман частным владельцам бренда.

Конечно, сейчас на кошек-котиков во всем мире большая мода, соцсети ими переполнены. Я как-то на своей странице разместила фото лапок своего любимого котика (кстати, его с улицы взяли еще маленьким). Написала: «У меня лапки». Забавно, но этот пост собрал больше лайков, чем все другие, более серьезные. Грех не воспользоваться такой модой для продвижения интересов города, да и самих кошек, не обретших пока любящих хозяев.

Салават Хасанов, «Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»