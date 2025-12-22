В Киеве в частном порядке признают, что в перспективе могут утратить контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу «UnHerd», передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона рассматривает возможную потерю территории как серьезную угрозу безопасности, однако за закрытыми дверями допускает такой сценарий. Вэнс отметил, что вопрос территориальных уступок существенно осложняет переговорный процесс по урегулированию конфликта, хотя, по его оценке, сторонам все же удалось добиться определенного прогресса.

Вице-президент США также указал, что в ходе обсуждений поднимаются сложные темы, включая статус Запорожской атомной электростанции и возможные форматы контроля над ней – как со стороны одной страны, так и при участии нескольких сторон.

При этом Вэнс подчеркнул, что полной уверенности в достижении мирного соглашения на данный момент нет.

Кроме того, он раскритиковал политику европейских государств, заявив, что она привела к экономической стагнации и росту недовольства среди населения. По мнению вице-президента, в долгосрочной перспективе это может ослабить общий культурный фундамент Европы и США.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в случае радикальных политических изменений в Европе ядерное оружие может оказаться в руках сил, способных нанести ущерб Соединенным Штатам.