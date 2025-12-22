news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 декабря 2025 14:39

Вэнс заявил о признании Украиной риска утраты контроля над ДНР

Читайте нас в
Телеграм

В Киеве в частном порядке признают, что в перспективе могут утратить контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу «UnHerd», передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона рассматривает возможную потерю территории как серьезную угрозу безопасности, однако за закрытыми дверями допускает такой сценарий. Вэнс отметил, что вопрос территориальных уступок существенно осложняет переговорный процесс по урегулированию конфликта, хотя, по его оценке, сторонам все же удалось добиться определенного прогресса.

Вице-президент США также указал, что в ходе обсуждений поднимаются сложные темы, включая статус Запорожской атомной электростанции и возможные форматы контроля над ней – как со стороны одной страны, так и при участии нескольких сторон.

При этом Вэнс подчеркнул, что полной уверенности в достижении мирного соглашения на данный момент нет.

Кроме того, он раскритиковал политику европейских государств, заявив, что она привела к экономической стагнации и росту недовольства среди населения. По мнению вице-президента, в долгосрочной перспективе это может ослабить общий культурный фундамент Европы и США.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в случае радикальных политических изменений в Европе ядерное оружие может оказаться в руках сил, способных нанести ущерб Соединенным Штатам.

#ДНР #Украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

21 декабря 2025
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

21 декабря 2025