Вэнс заявил, что Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп не уверен, что предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске завершаться успешно, однако он считает, что попробовать их провести необходимо. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать», - цитирует Трампа Вэнс.

Вице-президент США отметил, что договоренность об предстоящих переговорах стала «прорывом для американской дипломатии».

Также, по его мнению, проводить переговоры Президента РФ с Владимиром Зеленским до встречи Путина и Трампа не продуктивно. Причем власти Штатов продолжают вести диалог с Киевом, в котором участвует и госсекретарь Марко Рубио.