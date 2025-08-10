news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 10 августа 2025 19:54

Вэнс заявил, что Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп не уверен, что предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске завершаться успешно, однако он считает, что попробовать их провести необходимо. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать», - цитирует Трампа Вэнс.

Вице-президент США отметил, что договоренность об предстоящих переговорах стала «прорывом для американской дипломатии».

Также, по его мнению, проводить переговоры Президента РФ с Владимиром Зеленским до встречи Путина и Трампа не продуктивно. Причем власти Штатов продолжают вести диалог с Киевом, в котором участвует и госсекретарь Марко Рубио.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #встреча #Аляска
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

9 августа 2025