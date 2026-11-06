Вэнс может побороться с Рубио за пост Президента США в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может побороться за пост Президента на выборах 2028 года с госсекретарем Марко Рубио. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, соперничество внутри Республиканской партии может оказаться для Вэнса не менее сложным, чем борьба с кандидатами от демократов.

Блохин отметил, что в США вице-президент традиционно считается одним из главных претендентов на пост главы государства. Однако Вэнсу, вероятно, придется конкурировать не только с представителями Демократической партии, но и с однопартийцами. В частности, политолог считает, что Марко Рубио также будет претендовать на президентское кресло и не откажется от участия в борьбе.