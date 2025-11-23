Вениамин Смехов: «В кино мне повезло лишь раз – и не в «Трех мушкетерах»

О приезде на юбилей Сладковского, раннем детстве под Нижнекамском, постановке опер в Германии и благодарности Высоцкому «заслуженный Атос СССР», актер театра, кино, телевидения, а также музыкально-поэтических вечеров – всего не перечесть – Вениамин Смехов рассказал в большом интервью «Татар-информу».





Вениамин Смехов: «В Театре на Таганке, где мне посчастливилось работать почти три десятилетия, музыка всегда стояла наравне и с драмой, и со сценографией»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сладковский – дирижер, обладающий необыкновенным темпераментом»

Вениамин Борисович, на этот раз в Казань вы приехали для участия в праздновании юбилея худрука и главного дирижера ГАСО РТ Александра Сладковского. А как вы с маэстро познакомились?

И знакомство, и дружба, и совместная работа с Александром Витальевичем – это наше большое семейное, не побоюсь столь пафосного эпитета, счастье. А началось все несколько лет назад, с вечера в Концертном зале имени Чайковского в Москве, на котором ГАСО РТ исполнял произведения Дмитрия Шостаковича. А мы с моей женой Галиной Геннадиевной Аксеновой – она у меня кандидат искусствоведения, известный и успешный театровед – оказались в рядах слушателей.

Мы всегда делили с ней поровну наше пристрастие к великой музыке, к большим музыкантам, со многими из которых нам выпало счастье не только быть знакомыми, но даже дружить. И я до сих пор помню восторг и счастье, что мы испытали тогда в зале от знакомой вроде бы музыки, но прозвучавшей как-то по-новому. В антракте пробрались к гримеркам, Сладковский – человек внимательный, увидел меня, подошел. Так и познакомились лично… Потом было совместное исполнение «Метели» Пушкина с музыкой Свиридова, которую мы разыграли в Казани с большим успехом у публики.

«И знакомство, и дружба, и совместная работа с Александром Витальевичем – это наше большое семейное, не побоюсь столь пафосного эпитета, счастье» Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Жалею иногда, что Александр Витальевич гораздо реже бывал на моих спектаклях или выступлениях, чем я на его программах. Но понимаю, что он – человек занятой, что он целиком занят только оркестром, развитием ГАСО РТ. Это вызывает уважение и восхищение. Вообще маэстро Сладковский – пример не только наивысшего качества исполнения, а, если можно так сказать, человеческого присутствия в классической музыке.

И, конечно, он дирижер, обладающий необыкновенным темпераментом. Такими были мои друзья, ныне, к сожалению, покойные, – гениальные Геннадий Николаевич Рождественский и Юрий Хатуевич Темирканов. Последний, кстати, любимый учитель Сладковского. Поэтому, как мне кажется, наше знакомство с ним оказалось во многом естественным.

Почему?

Дело в том, что в Театре на Таганке, где мне посчастливилось работать почти три десятилетия, музыка всегда стояла наравне и с драмой, и со сценографией. С момента рождения театра, с 1964-го, все спектакли нашего учителя Юрия Любимова соединяли и драматическое искусство, и русское слово (великую литературу), и музыкальное искусство. Причем речь шла не о «музыкальном сопровождении» спектаклей, что практикуется повсеместно и не является чем-то особенным. А именно о соучастии композиторов в постановках.

В спектаклях Театра на Таганке звучала музыка Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной, Юрия Буцко. И многих других знаменитых композиторов. И многие из них подвергались за это несправедливым гонениям, придиркам и другим властным безобразиям. С большей частью композиторов мы дружили лично. София Губайдулина, например, в свое время помогла в издании первой пластинки Владимира Высоцкого на фирме «Мелодия»: именно она тогда переложила его музыку в ноты. И не раз, конечно, участвовала и в создании спектаклей театра. Это было для нас естественно, как ни для какого другого театра. Ну, может быть, на Западе такое никого не удивило бы уже в те годы.

«Я всегда был готов и готов сегодня к новым встречам с музыкой»

В СССР, получается, только Таганка задала подобный стандарт?

Да нет, прямо-таки стандарта не получилось. Известные режиссеры того же времени: Анатолий Васильев, Лев Додин, Георгий Товстоногов, многие другие – у каждого из них был свой роман и с музыкой, и с композиторами. Но все они и те, кого я не назвал, школу режиссуры Любимова воспринимали как нечто необходимое для личного саморазвития.

Кстати, кроме Любимова, другой главный в моей жизни человек – Петр Наумович Фоменко – вообще окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова по классу скрипки. Поэтому везде, где этот гениальный мастер драматического театра творил, в том числе в его собственном театре, в Мастерской Петра Фоменко, всегда звучала музыка.

Так что и для меня во всех моих творческих ипостасях музыка тоже была одним из главных «партнеров». И в авторских программах для телевидения, и в телеспектаклях, и в аудиокнигах, и при записи моей знаменитой постановки «Али-Баба и сорок разбойников», и в совместных концертах с музыкантами. А выступлений на стыке поэзии и музыки в моей жизни было очень много. Из последних – уже упомянутая выше «Метель» с ГАСО РТ. Очень дороги мне и концерты с Юрием Башметом и его оркестром, которые мы давали в Концертном зале Чайковского, – я солировал как актер, читал стихи Александра Блока, а музыканты исполняли знаменитые произведения Сергея Рахманинова. Запомнилась и постановка «Истории солдата» Игоря Стравинского. Я исполнял ее в двух вариантах – с трио: скрипка, кларнет и рояль, – и несколько раз со мной играла пианистка Нина Коган, дочь великого музыканта Леонида Когана. И с оркестром. В таком формате буду исполнять в Париже с дирижером Иваном Великановым.

А как бы вы такой формат назвали? Это же и не поэтический вечер, и не драматический спектакль, и не музыкальный концерт?

Это концерт музыки и слова. Многие артисты любят такие программы. Например, Алла Демидова, моя коллега по Таганке, читала стихи Анны Ахматовой, а оркестр под управлением Владимира Спивакова сближал эти слова с музыкой. Были и другие, близкие или далекие от меня актерские имена, которые также успешно занимались соединением художественного чтения с музыкой. Мне лично это всегда очень нравилось. И нравится до сих пор. Я всегда был готов и готов сегодня к новым встречам с музыкой. Это для меня – праздник. Кроме того, такие программы помогли мне в свое время, когда позволяли «окна» в театральном репертуаре, объездить чуть ли не всю страну.

«Меня всегда и везде трогает архитектура рядовых улиц – тех, куда туристы не ходят. И очень радует, что такие улицы в Казани отличаются множеством замечательных плодов старинной архитектуры» Фото: © «Татар-информ»

«Нас с мамой отправили в эвакуацию в поселок Красный Ключ»

Кстати, раз уж заговорили об этом, – а вы помните, когда впервые побывали в Татарстане, в Казани?

Впервые я проехал мимо Казани в бессознательном возрасте. Это был первый город, помимо Москвы, который я увидел, но не запомнил, ибо мне был всего год. Семейная правдивая легенда повествовала, что, как только началась война, папа остался в Москве, а нас с мамой погрузил на пароход. И мы вместе с госплановскими семьями отправились в эвакуацию в поселок Красный Ключ, что между Чистополем и Елабугой. Вскоре папа ушел на фронт добровольцем – несмотря на бронь, которая имелась у него как у работника Госплана.

Мама к началу войны окончила лишь два курса медицинского института и именно в Красном Ключе досрочно стала врачом, обслуживала семьи эвакуированных госплановских работников и раненых. Ей было очень непросто в 20 с небольшим лет переживать тяготы войны, нелегкий труд, разлуку с молодым мужем. А на руках еще у нее не только я, но и пожилые родители, да еще племянник, которого она взяла с собой.

В конце 1943 года мы с мамой вернулись в Москву. А летом 1974 года, когда Театр на Таганке был на гастролях в Набережных Челнах, нас повезли в Елабугу. И остановка на перекур случилась в Красном Ключе. Помню, поиграли в волейбол, выпили портвейна. И я вдруг именно там измерил мысленно страшный путь, пройденный Мариной Цветаевой от Чистополя к гибельной Елабуге. Сказал тогда ребятам, что здесь в войну была эвакуация госплановцев, а в Елабуге – финал Марины Ивановны Цветаевой. Приехали мы туда – еще могилу не разрешали называть. Это Евтушенко позже озаботился, и там поставили крест. Я был взвинчен. Заработала «память места». Думал и о том, что, когда летом 1941-го мы проплыли Казань и оказались в Красном Ключе, рядом погибла Цветаева. Вспоминал о военном детстве. Мне казалось, что я многое узнавал, хотя, может быть, это мамины рассказы перевоплотились в мои воспоминания.

А сознательно Казань, конечно, мне очень памятна с советских времен, с первых гастролей. Поездок тогда было много, я помню Свердловск, Новосибирск, Ярославль, Казань. Почему-то последние два города соединяются в памяти. Возможно, по тому, как они выглядели в советское время. Развитой социализм сильно отражался на бесхозяйственности городов в ту эпоху, и я не только про облезлые стены домов. Знаете, «лихие», как теперь принято говорить, 1990-е я бы описал как время правильного градостроительного эгоизма. Тогда, не спрашивая больше разрешений у Центра, города начали преображаться. И Казань в этом деле, пожалуй, достигла наибольшего прогресса. Стала городом-красавцем. Но меня всегда и везде трогает архитектура рядовых улиц – тех, куда туристы не ходят. И очень радует, что такие улицы в Казани отличаются множеством замечательных плодов старинной архитектуры.

«Очень была полезна тогда поддержка жены. Как человек, хорошо знакомый с историей театра, она помогла мне понять контекст, в котором родилась эта опера» Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

«Спасибо жене – она вовремя надавила мне на ногу, не позволив сказать «нет»

Вернемся к вашему личному роману с музыкой. Выходит, снова естественно и не случайно, что вы стали еще и оперным режиссером?

Все получилось случайно, но подобные случайности часто отражают закономерности. Случайностью было то, что в 1988 году мы с женой оказались в Германии, в Аахене, где работает один из известных в стране театров. И то, что там работал знакомый нам скрипач из Ленинграда. И что он познакомил нас с генеральным интендантом этого театра, Клаусом Шульцем, который впоследствии стал нашим большим другом.

Шульц был увлечен русским театром, а когда узнал, что я актер из знаменитой Таганки, то есть знаком не только с Юрием Любимовым, но и с Давидом Боровским, гениальным художником и постоянным партнером Любимова во всех его постановках, желание познакомиться со мной у него обострилось. А уж когда я Давиду взял и позвонил прямо на глазах у Шульца…

В знаменитой Баварской опере, что в Мюнхене, Шульц уже работал с Любимовым с Боровским, когда они ставили там «Четыре грубияна» на музыку Эрманно Вольфа-Феррари. Кстати, по закону всех европейских театров такой спектакль должен был продержаться в репертуаре максимум два года (обычно там и года не живут). А он «прожил» десять лет! В общем, узнав, что у меня тоже есть режиссерский опыт, Шульц спросил, какие спектакли я хотел бы поставить в Аахене. Я самонадеянно назвал, конечно, пьесы Мольера, Булгакова, Горького. Мы расстались где-то на полгода. После чего пришло конкретное предложение – поставить не то, что мне хотелось, а оперу «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева.

Хотели сначала отказаться?

Папа мой прошел всю войну, я старался быть таким же бесстрашным. Но поначалу, конечно, испытал такой страх, что и правда хотел отказаться. Спасибо жене – она вовремя надавила мне на ногу, не позволив сказать «нет». Страх во многом был связан с тем, что я вообще никогда не думал о том, чтобы ставить именно оперу. Хотя знал, что Любимов к тому времени уже стал оперным режиссером – за год до меня в Мюнхенской опере он поставил ту же «Любовь к трех апельсинам». И успех был настолько ошеломительным, что его сразу пригласили… в Ла Скала!

Я понимал, что ответственность колоссальная – отвечать за премьеру большого спектакля, да еще и за границей. Но понимал и то, что эта опера Прокофьева – сложная, авангардная, очень непривычная для сторонников канонов классической музыки. Композитор написал ее в 1919-м, когда жил в США, изначально поломав привычный ход музыкального действия, заменил типовое движение к главному событию кучей поворотов куда-то в стороны. Так что та первая постановка, конечно, оказалась насилием над моим опытом – и жизненным, и режиссерским.

Очень была полезна тогда поддержка жены. Как человек, хорошо знакомый с историей театра, она помогла мне понять контекст, в котором родилась эта опера. И, конечно, помог тогда сговор, который у нас случился с Давидом Боровским – именно сговор, это важное слово в искусстве. Ему пришлось совершенно иначе посмотреть на оперу, которую он буквально за пару лет до этого поставил с Любимовым. Как гениальный художник – он не просто прекрасно справился, он сделал все совершенно по-новому. А заодно и стал моим учителем в оперной режиссуре.

«Мне было приятно, что мое режиссерское прочтение, которое было все-таки в меру смелым, они сочли достойным» Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Я сказал, что поскольку моя фамилия переводится на немецкий как Лахман, мы будем делать ставку на юмор»

С чего вы тогда начали работу?

Сначала нужно было придумать режиссерский заход – рамку, в которую предстояло поместить сюжет оперы. То есть ответить на ключевые вопросы: где происходит действие, кто все эти персонажи, как они меняются по ходу событий… В общем, это обычная работа режиссера. Но так как к операм я к тому моменту не прикасался, перебирал варианты очень долго. Рассматривал, например, идею, что все будет происходить в сумасшедшем доме. Сейчас понимаю, что это был самый простой, примитивный ход. К счастью, эту концепцию я быстро забраковал.

В итоге родилась идея спектакля в спектакле. Боровский потом мне сказал, что, сам того не понимая, я изобрел собственный стиль. Он назвал его по-итальянски «non finitо», что можно перевести как «это не кончается». Не в смысле – бесконечность. А в смысле, что тот спектакль, который сыграли до этого, закончился. Но актеры, которые хотят играть по-новому, как бы говорят себе «non finito» – и продолжают работать в тех же декорациях.

Помню, первую беседу с артистами мы начали с разбора слова «рутина». Говорили про то, что каждый спектакль должен заявить миру что-то новое. Для того, чтобы он потом вошел в репертуар, в начале пути нужно сделать хоть какое-то, хоть очень маленькое, но открытие. Я тогда сказал, что поскольку моя фамилия переводится на немецкий язык как Лахман, то есть смешной, мы будем делать ставку на юмор. Благо само либретто этому благоволило. В общем, удалось мне труппу зацепить. И дальше всё поехало…

Зрителям тоже понравилось?

Да, поскольку я получил приглашение сделать новую постановку. И через два года, в 1993-м – уже в Шветцингене – поставил другую потрясающую оперу – «Дон Паскуале» Доницетти (годом позже повторил ее в Мангейме, а потом и в Мюнхене). Театр в Шветцингене ведет историю с XVIII века, там здание со старыми деревянными полами, с камерной сценой. Зрительный зал, наверное, всего на триста человек. Но публика собиралась особенная, очень музыкальная. Помню, на премьеру пришли пожилые люди, и у большинства из них во время спектакля на коленях лежала партитура. То есть они прекрасно знали оперу буквально по нотам.

Мне было приятно, что мое режиссерское прочтение, которое было все-таки в меру смелым, они сочли достойным. Когда закончился спектакль, мы сильно испугались. Обычно ведь за финальным фортиссимо следуют овации. Вот в Аахене грандиозную музыку Прокофьева на премьере оперы подхватила мощная волна аплодисментов. А тут сначала возникла мертвая тишина, которая длилась, как мне показалось, полчаса, но на самом деле, конечно, секунд двадцать. Зато после этого загремел гром и засверкали молнии – в Германии наивысшим успехом считается, когда зрители начинают колотить каблуками в пол. А так как пол был деревянным, а акустика прекрасной, это «цоканье копыт» заглушило даже аплодисменты. До сих пор помню те незабываемые эмоции, что тогда пережил. С тех пор я поставил много опер, но все в европейских театрах – в российских звезды так и не сложились.

«Для Высоцкого было важно сделать из меня киноартиста»

Не могу не спросить вас о Владимире Высоцком. Для всех нас он уже легенда. Но для вас ведь он был живым человеком, другом. О чем вы вспоминаете в связи с ним?

К 80-летию Высоцкого (2018 год, – прим. Т-и), когда готовил к публикации книжку моих воспоминаний о нем «Здравствуй, однако», я вдруг неожиданно понял, что так и не сказал Володе спасибо. А ведь именно Высоцкий не просто многое для меня сделал, он привел меня в кино – мы снимались вместе в фильме «Служили два товарища». Причем сделал это он тогда легко, словно не задумываясь, просто так, походя.

Я долго насмехался над искренним увлечением Высоцкого (а еще Валерия Золотухина, с кем мы тогда тоже близко дружили) съемками в кино. Они оба тогда уже снимались, снимались, снимались. А я над ними смеялся, смеялся, смеялся. Пенял им тем, что, дескать, ну как театральный артист может всерьез относиться к кино? Высоцкий, как человек мудрый, понимал, что я таким образом просто психологически защищался от собственных неудач – меня тогда часто звали на пробы, причем порой и на главные роли, потому что я был высоким, звонким, тонким. Но в итоге почти всегда отказывали. И где-то в глубине души я, конечно, комплексовал и переживал. И поэтому принижал кино как искусство.

И вот для Высоцкого было важно сделать из меня киноартиста. Чтобы я также начал радоваться тому, какие кино дает артисту возможности. Я много раз об этом рассказывал, но, вы уж простите, повторюсь. В фильме «Служили два товарища», который вышел в 1968-м, Высоцкий сыграл замечательную роль поручика Брусенцова. Он был счастлив, когда ему предложили сценарий, – роль была шикарная, а еще ему снова предстояло скакать на лошади. А он до этого на фильме «Третий удар» прошел большую школу подготовки, фактически постиг азы конного спорта. И вот он взял и убедил сценаристов – Юлия Дунского и Валерия Фрида – добавить ему «товарища», барона Краузе. Логика была такая: в фильме есть два главных положительных героя, два друга-красноармейца, их роли исполняли Ролан Быков и тогда еще молодой совсем Олег Янковский. Значит, и антигерою нужен был свой друг.

Мне кажется, что таких людей, как Володя, просто не осталось на свете. Вот это же не его было дело! Он знал прекрасно, что в кино хозяин – режиссер. С режиссером поспорить может, наверное, только сценарист. И то вряд ли победит. Но Высоцкий осознанно пошел на такой риск. Тут нужно добавить, что и режиссер Евгений Карелов, и вышеупомянутые сценаристы, конечно, любили Высоцкого. А при его умении убеждать отказать ему вообще было сложно. Конечно, у меня была не очень большая роль, но ему было важно, чтобы я оказался рядом. Такой был у Высоцкого характер.

По молодости мне казалось, что по-другому и не должно было быть. Мы 16 лет работали в одном театре, сидели в одной гримерке… Были близки, потом отдалились, потом опять сблизились. Была какая-то совместная жизнь. Но мне только сейчас, через много лет после того, как Володя ушел, стала понятна моя неблагодарность. Сейчас многое из нашего молодого прошлого смотрится через другие очки.

«Мне стало очень интересно сниматься. Но, как мне кажется (хотя для многих я останусь навсегда Атосом), в кино мне повезло по-настоящему лишь один раз» Фото: РИА Новости

«В театре на первом месте стоял, стоит и будет стоять только Актер»

Так в итоге Высоцкий добился своего? Кино стало для вас таким же важным видом искусства, как и для него?

Мне стало очень интересно сниматься. Но, как мне кажется (хотя для многих я останусь навсегда Атосом), в кино мне повезло по-настоящему лишь один раз. И не в «Трех мушкетерах», а в другом фильме – «Ловушка для одинокого мужчины» (вышел в 1990 году, – прим. Т-и) Алексея Коренева. Мне этот комедийный детектив очень дорог. Всё, что может быть в кино хорошего, сложилось именно там.

Прежде всего, вспоминаю оператора – легендарного Анатолия Мукасея. Думаю, успех кинофильма – это, прежде всего, вклад оператора. А только потом уже режиссера, и, наверное, только в-третьих – актера. Хотя нет, я забыл про еще один важнейший элемент. Когда мы в первый раз сами увидели на экране «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», то сильно удивились, насколько хорошо все получилось, – не ожидали того чуда, на которое оказался способен монтаж.

На самом деле, выстраивать тут жесткую иерархию с моей стороны было бы верхом наивности – все составляющие важны. Но могу сказать точно, что если магия кино действительно зависит от множества элементов, то в театре на первом месте, вне всякого сомнения, стоял, стоит и будет стоять только Актер. Каким бы хорошим ни был режиссер, как бы ему ни казалось, что именно ему удалось сделать хороший спектакль, когда в зале собираются зрители – образуется другая атмосфера. И она зависит прежде всего от тех, кто находится на сцене. В этом заключается магия театра, как мне кажется.

Мы начинали беседу с юбилея Сладковского… Но вы и сами не так давно отметили свой юбилей. С высоты 85 лет, столь огромного опыта – вас сегодня в театре еще может что-то удивить?

Очень легко. И я очень люблю удивляться. По-прежнему люблю и старую Таганку, и Мастерскую Петра Фоменко – почти всё, что я там видел, мне очень нравится. В Театре Наций мне «зашел» спектакль «Дядя Ваня», поставленный по Чехову немецким режиссером с Евгением Мироновым в главной роли. Очень уважаю Алексея Бородина (художественный руководитель Российского академического молодежного театра, – прим. Т-и) и хожу на все его премьеры. У Виктора Рыжакова (театральный режиссер, профессор Школы-студии МХАТ, – прим. Т-и) я и играл, и смотрел многие его премьеры в разных театрах.

Да много чего еще могу вспомнить, хотя в последнее время, конечно, реже удается куда-то выбираться. Знаете, сегодня нет театров, которые не обращались бы к находкам, найденным в свое время Любимовым, – инсценировкам прозы, пластике, работе со светом, музыке. И я счастлив, что в свое время оказался в этой обойме.