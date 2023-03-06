Венгрия призвала провести прямые переговоры России и США по Украине

Для обеспечения мира на Украине необходимо провести прямые переговоры между Россией и Соединенными Штатами. За скорейшее урегулирование конфликта выступает большая часть стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы приветствовали бы прямые переговоры между США и Россией», — цитирует его ТАСС.

Сийярто напомнил, что во время совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» глава МИД РФ Сергей Лавров провел краткую беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Было бы хорошо, если бы у них было больше времени для разговора. За те несколько минут, которыми они располагали, обсудить пути к прочному урегулированию [на Украине] было достаточно сложно», — посетовал венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что урегулирование на Украине невозможно без переговоров. А они, в свою очередь, не состоятся, если каналы связи между странами будут перекрыты.