Венгрия пригрозила заблокировать кредит Украине из-за транзита нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не получит кредит от Евросоюза, пока не восстановит транзит российской нефти по нефтепроводу Дружба через свою территорию. Его слова приводит «РИА Новости».

Сийярто сообщил, что до возобновления поставок в Венгрию Будапешт будет блокировать выплату Киеву военного займа в размере 90 млрд евро.

По информации «Financial Times», в тот же день посол Венгрии при Евросоюзе выступил против решения о выделении средств Украине. В публикации отмечается, что без этого займа стране может грозить финансовый коллапс уже во втором квартале. Также подчеркивается, что Еврокомиссия сможет воспользоваться бюджетным резервом ЕС для заимствования средств только при единогласной поддержке всех 27 государств-членов.

В начале месяца Евросоюз принял на себя обязательства по обслуживанию кредита. В опубликованном заявлении уточнялось, что это решение не затронет бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, поскольку эти страны отказались участвовать в расширенном сотрудничестве.

Согласно согласованным условиям, Киев должен будет закупать вооружение исключительно у европейских компаний. Возможные исключения предполагается рассматривать отдельно. При этом подчеркивается, что реализация займа возможна только при соблюдении жестких требований по борьбе с коррупцией и обеспечению верховенства права.

Политическое решение о предоставлении Украине кредита на 2026–2027 годы было принято на саммите Евросоюза в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее вопрос предстоит рассмотреть Совету ЕС. Украина рассчитывает получить первый транш уже в апреле.

Ранее Еврокомиссия пыталась добиться согласия Брюсселя на использование около 140 млрд евро в рамках так называемого репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами. Предполагалось, что Киев вернет средства после завершения конфликта в случае выплаты Россией компенсации материального ущерба. Однако страны ЕС не смогли прийти к единому мнению по этому механизму и в итоге приняли решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро из бюджета объединения.