Венгрия предложила Украине на Рождество прекратить огонь с Россией

Венгрия предложила Украине прекратить огонь на Рождество и обменяться военнопленными с Россией. Тем не менее, Владимир Зеленский отверг данную инициативу, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение», - цитирует Орбана ТАСС. Политик также отметил, что Венгрия «сделала все, что могла» для достижения мира.

При этом Орбан не уточнил детали передачи мирного предложения.

До этого премьер-министр Венгрии обсудил по телефону урегулирование конфликта на Украине с Президентом РФ Владимиром Путиным. После их диалога венгерское правительство подтвердило, что Орбан продолжит свою миротворческую миссию по Украине. Позже Орбан обсудил эту тему с 47-м президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января 2025-го).