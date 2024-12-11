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Политика 11 декабря 2024 21:46

Венгрия предложила Украине на Рождество прекратить огонь с Россией

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Венгрия предложила Украине прекратить огонь на Рождество и обменяться военнопленными с Россией. Тем не менее, Владимир Зеленский отверг данную инициативу, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение», - цитирует Орбана ТАСС. Политик также отметил, что Венгрия «сделала все, что могла» для достижения мира.

При этом Орбан не уточнил детали передачи мирного предложения.

До этого премьер-министр Венгрии обсудил по телефону урегулирование конфликта на Украине с Президентом РФ Владимиром Путиным. После их диалога венгерское правительство подтвердило, что Орбан продолжит свою миротворческую миссию по Украине. Позже Орбан обсудил эту тему с 47-м президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января 2025-го).

#Украина #Россия #Рождество #Венгрия
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