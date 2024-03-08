Венгрия получила ранее заблокированные Евросоюзом 75 млн евро

Венгрия получила от ЕС еще более 75 млн евро, которые Брюссель удерживал до последнего времени, добиваясь от Будапешта соблюдения принципа верховенства права. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по окружающей среде и энергоэффективности», – рассказал министр финансов Венгрии Михай Варга.

По его словам, деньги направят на осуществление инвестиций, которые вложат в зеленый и цифровой переход экономики страны. Варга отметил, что общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения из расчета на период 2021-2027 годы, составляет уже 1,22 млрд евро.

13 декабря Брюссель объявил, что перечислит Будапешту из своего фонда сплочения 10,2 млрд евро, но при этом он продолжает блокировать около 20 млрд евро, причитающихся Будапешту, под предлогом, что Венгрия пока не выполнила все условия для их получения. Венгерская сторона добивается разморозки этих средств и обвиняет руководство союза в том, что оно пытается удерживать их по политическим причинам, так как ЕС не нравится самостоятельная политика Венгрии, в том числе подход к конфликту на Украине.