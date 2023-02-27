Венгрия поддержала идею о независимом расследовании ООН взрывов на «Северных потоках»

Организация объединенных наций могла бы стать площадкой для независимого расследования диверсии на российских газопроводах «Северный поток». ЧП, произошедшее на них в прошлом году, необходимо расценивать как теракт, заметил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Я думаю, что ООН должна предоставить механизм для такого рода расследования. Думаю, ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования», — ответил он в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что ООН создавалась как площадка для диалога разных стран, а не только для тех, чьи интересы и мнения совпадают. Поэтому организации необходимо играть более серьезную роль в сложившейся обстановке.

«Потому что ООН — это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, потому что все здесь. И под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так», — указал Сийярто.

Напомним, что Россия добивается создания независимой экспертной комиссии, которая бы провела расследование взрывов на газопроводах в сентябре прошлого года.