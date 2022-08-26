Венгрия разрешила «Росатому» построить два энергоблока АЭС в городе Пакш

Венгрия выдала разрешение на строительство двух новых блоков атомной электростанции в городе Пакш, которые «Росатом» построит по российским технологиям. Об этом ТАСС сообщило Управление по атомной энергии страны.

«Административная процедура рассмотрения заявки на получение разрешения на создание [двух новых] блоков атомной станции завершена. Блоки пять и шесть будут установлены на площадке „Пакш-2“,», — сказано в заявлении.

В июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Стамбуле с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что страны рассчитывают приступить к работе уже в сентябре. Он отметил, что Москва готова взять финансовую часть проекта, который оценивается в 12,5 млрд евро, на себя.

Сейчас ведется подготовка строительной площадки, где будут находиться два новых ядерных реактора и здания второй очереди станции. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и масштабные санкции против РФ, правительство Венгрии надеется, что АЭС «Пакш-2» будет введена в эксплуатацию концу этого десятилетия.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.