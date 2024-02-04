Венгрия не будет накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС

Будапешт не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для поставок Киеву. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Министр акцентировал внимание на том, что Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая не поставляет Украине оружие.

«<...> мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия <...> Но мы не можем и не будем мешать другим делать это», — сказал Сийярто и подчеркнул, что его страна не будет участвовать в принятии решения относительно вооружения для ВСУ.

В четверг все 27 лидеров стран — членов объединения на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 млрд евро. Таким образом Венгрия, ранее блокировавшая большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.