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Политика 4 февраля 2024 21:28

Венгрия не будет накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС

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Будапешт не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для поставок Киеву. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Министр акцентировал внимание на том, что Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая не поставляет Украине оружие.

«<...> мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия <...> Но мы не можем и не будем мешать другим делать это», — сказал Сийярто и подчеркнул, что его страна не будет участвовать в принятии решения относительно вооружения для ВСУ.

В четверг все 27 лидеров стран — членов объединения на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 млрд евро. Таким образом Венгрия, ранее блокировавшая большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.

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