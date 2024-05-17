Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ из-за мирных планов по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Решение принято из-за позиции по урегулированию конфликта — единственно верным в СЕ пытались признать только мирный план украинского Президента Владимира Зеленского. Об этом в соцсетях написал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Сегодня совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план Президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо», — поделился он.

Сийярто объяснил, что попросил добавить в резолюцию и другие мирные инициативы. Однако большинство участников отклонили его предложение. «Поэтому я наложил на резолюцию вето, так что решения Совета не было», — подчеркнул политик.

По его мнению, сейчас Европе стоит сосредоточиться не на поставках оружия Киеву и опасениях из-за «фантазий о ядерной войне», а на урегулировании украинского кризиса и начале мирных переговоров.

«Мирные переговоры могут состояться только в том случае, если все противоборствующие стороны сядут за стол переговоров», — резюмировал глава МИД Венгрии.