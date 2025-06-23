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Политика 23 июня 2025 13:55

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

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Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел стран ЕС, прошедшем в Брюсселе. Об этом в перерыве встречи сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Венгрия совместно со Словакией заблокировали одобрение нового санкционного пакета, поскольку его положения предполагали запрет на покупку российского природного газа и дешевой сырой нефти. Сийярто подчеркнул, что это затронуло бы интересы как Будапешта, так и Братиславы.

#санкции против россии #Венгрия #словакия
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