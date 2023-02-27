Венгрия и Сербия предостерегли о серьезных последствиях в случае атак на «Южный поток»

Ситуация с «Северными потоками» вызывает опасения за судьбу газопровода на юге Европы. Однако в случае повторения ситуации Венгрия и Сербия не позволят виновным легко отделаться и «замести все под ковер». Об этом заявил венгерский Премьер Виктор Орбан во время выступления в парламенте страны.

«Хотел бы напомнить, что южный интерконнектор, по которому газ поступает в Венгрию, стал ударной силой венгерской экономики. Взрыв „Северного потока“, который, как вы знаете, произошел, был просто терактом, кто бы его ни совершил, это была террористическая акция», — подчеркнул он. (цитата по РИА Новости)

Он отметил, что ситуация с «Северными потоками» дала понять: «если это сделали на севере только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то это могут сделать и на юге».

«Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с взрывом „Северного потока“», — заявил Орбан.