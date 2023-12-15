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Венгерская компания может построить в РТ завод по производству флаконов для лекарств
Венгерская группа компаний может выбрать Татарстан для строительства предприятия по производству флаконов для фармацевтики. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
Заместитель главы татарстанского ведомства Герман Лернер провел онлайн-встречу с генеральным директором венгерской группы компаний. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.
«Хочу отметить, что это перспективный проект взаимодействия между Республикой Татарстан и Венгрией. Татарстан и Венгрию связывает многолетнее сотрудничество, республиканские предприятия готовы к реализации совместных проектов с венгерскими партнерами», — подчеркнул замминистра.
Для обсуждения деталей соответствующей инициативы венгерский топ-менеджер планирует посетить Татарстан в январе 2024 года.
В беседе также приняли участие торгпред РФ в Венгрии Сергей Безруков и торгово-экономический представитель РТ в Чешской Республике и Центральной и Восточной Европе Зуфар Абдулгалеев, представители татарстанских предприятий.
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