Венгерская компания может построить в РТ завод по производству флаконов для лекарств

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Венгерская группа компаний может выбрать Татарстан для строительства предприятия по производству флаконов для фармацевтики. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Заместитель главы татарстанского ведомства Герман Лернер провел онлайн-встречу с генеральным директором венгерской группы компаний. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

«Хочу отметить, что это перспективный проект взаимодействия между Республикой Татарстан и Венгрией. Татарстан и Венгрию связывает многолетнее сотрудничество, республиканские предприятия готовы к реализации совместных проектов с венгерскими партнерами», — подчеркнул замминистра.

Для обсуждения деталей соответствующей инициативы венгерский топ-менеджер планирует посетить Татарстан в январе 2024 года.

В беседе также приняли участие торгпред РФ в Венгрии Сергей Безруков и торгово-экономический представитель РТ в Чешской Республике и Центральной и Восточной Европе Зуфар Абдулгалеев, представители татарстанских предприятий.