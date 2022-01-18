Венера Якупова: «Шаймиев — это человек, который всегда побеждает»

Первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Своими воспоминаниями о юбиляре с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделилась главный редактор газеты «Казанские ведомости», заслуженный работник культуры Татарстана Венера Якупова.

— Какую роль сыграл в вашей жизни Минтимер Шарипович?

— Исключительно важную. В 90-е годы я работала в редакции газеты «Комсомолец Татарии» (с 1992 года — «Молодежь Татарстана»). На моих глазах творилась новейшая история Татарстана, вышедшего за рамки автономии. Кипели нешуточные страсти в парламенте республики и на многочисленных митингах. И обо всем этом средства массовой информации писали остро и смело. К мнению журналистов прислушивались в верхних эшелонах власти. СМИ принимали самое активное участие в новом государственном строительстве. И во главе всего этого процесса стоял руководитель республики Минтимер Шарипович Шаймиев, который проявил завидное терпение и мудрость в работе со СМИ, даже когда критика действий властей в них зашкаливала.

Тогда общество, граждане, журналисты на самых разных медиаплощадках открыто обсуждали планы, решения, действия властей. Это было прекрасное время в татарстанской журналистике, определившее основной вектор моего творчества как журналиста. Я стала летописцем тех исторических событий. Писала о том, как мы боремся за повышение статуса республики, как пробуждается национальное самосознание татар, чего хотим от Москвы и мирового сообщества… Со временем эти публикации легли в основу моих книг «100 историй о суверенитете» и «Крымские татары, или Привет от Сталина!». И до сих пор события тех лет вдохновляют меня на журналистском поприще. Минтимер Шарипович высоко оценил мою книгу «100 историй о суверенитете»: «В ней видна душа нашего суверенитета…». Как после этого не создавать новые книги?

В 1997 году Минтимер Шарипович был отмечен двумя премиями Союза журналистов России: «За открытость в общении с прессой» и «Серебряный Лучник» — за развитие связей с общественностью. По прошествии лет можно сказать, что имя первого Президента Татарстана навсегда вписано в историю татарстанской журналистики.

Фото: © Фарит Муратов.

— Что больше всего поразило вас в Шаймиеве при первом знакомстве?

— Наша первая встреча произошла, когда я готовила интервью с ним для своей рубрики «Несерьезные вопросы серьезным людям» в газете «Молодежь Татарстана». Это было в далекие 90-е годы, когда еще не было принято в СМИ расспрашивать первых лиц о личной жизни. Для интервью мне отвели час — вполне достаточно, чтобы ответить на десяток вопросов. Но как только я спросила Минтимера Шариповича о его первых трудовых достижениях, на меня обрушился поток информации о сельском хозяйстве, а мне-то нужно было рассказать читателям о личности главы республики. Украдкой поглядывая на часы (а отведенное время неумолимо приближалось к концу), я решилась на отчаянный шаг и задала вопрос: «Как вы познакомились со своей будущей женой?» Минтимер Шарипович преобразился на глазах. Лицо его посветлело. Он обратился к своему пресс-секретарю с вопросом: «Ты помнишь, как раньше назывался наряд, в котором Сакина была на танцах?» И мой собеседник стал увлеченно рассказывать о своей жене и других аспектах личной жизни... Я увидела перед собой не «железного» человека (Минтимер переводится «я железный»), у которого огромная власть, а просто интересного собеседника, человека душевного, с чувством юмора, деликатного, увлеченного не только работой… Пресс-секретарь пытался аккуратно напомнить Шаймиеву, что в приемной его уже ждет целая делегация иностранных журналистов, но Минтимер Шарипович, пока не ответил на все мои вопросы, беседу не прерывал, хотя отведенное для нее время давно истекло. Когда я отправила готовое интервью на визу, кто-то из помощников поменял анекдот, рассказанный мне Шаймиевым, на менее острый. Минтимеру Шариповичу это не понравилось, он вернул анекдот, продемонстрировав своему Аппарату, что в приукрашивании не нуждается. Вот это и запомнилось мне, молодой журналистке.

— Расскажите, пожалуйста, о самой значительной и запоминающейся встрече с Шаймиевым.

— Каждая беседа с ним — это моя большая журналистская удача. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев — легендарная личность. Он сыграл выдающуюся историческую роль в обретении Татарстаном тех прав, которые позволяют народам вернуться к звездному пути развития и занять достойное место на мировом пространстве. Я всегда буду помнить, что имела уникальную возможность общаться с человеком такого масштаба, который смог вместе со своей командой повернуть ход истории туда, где мы с вами обрели новые возможности и силы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить Минтимера Шариповича с юбилеем! И пожелать ему осуществить все, что он задумал!

— Какие основные черты его характера вы бы выделили?

— Мудрость, прагматизм, неиссякаемая энергия, высокая работоспособность, бодрость духа, оптимизм, душевность, а самое главное, человечность.

— Какие полезные советы дал вам первый Президент Республики Татарстан? Часто ли вы пользуетесь этими напутствиями?

— Лично мне он никаких советов не давал. Я сама в беседах с ним нашла совет, которым пользуюсь до сих пор. Обсуждая весьма драматическую ситуацию в истории республики, Минтимер Шарипович как-то сказал, что не надо спешить принимать решение в сложной ситуации. Пусть пройдет какое-то время — и станет ясно, что делать. Этот шаймиевский подход не раз помогал мне в непростых жизненных ситуациях.

Фото из личного архива Венеры Якуповой.

— В чем, на ваш взгляд, формула его успеха как политика?

— В переломное время первый Президент Татарстана оказался тем самым капитаном, который уверенно повел корабль татарстанской государственности сквозь шторма и грозы глобального мира. Формула его успеха для меня очевидна. Он не побоялся взять ответственность на себя. Смело принял вызовы нового времени, менялся сам, менял других. Проделал огромную работу не только в Татарстане, но и над собой. Из партийного деятеля превратился в настоящего лидера нашей республики и татарской нации. Человек, который, несмотря на свои заслуги, учится всю жизнь, всегда победитель. Успех Шаймиева и в его команде. Члены его команды и их последователи ориентированы на эффективное, порой нестандартное решение проблем в самых сложных ситуациях и постоянно приобретают новые знания, чтобы идти в ногу со временем.