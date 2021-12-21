Венера Якупова: Нужна госпрограмма по поддержке распространителей печатной продукции

Необходимо создать республиканскую программу по поддержке распространителей печатной продукции как социально значимой отрасли. Об этом заявила на заседании в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Татарстана Венера Якупова.

«Нужны люди, которые могли бы содействовать разработке, систематизации правовых актов, регулирующих распространительскую, издательскую, полиграфическую деятельность, а также способствовать расширению рынка печатной продукции, созданию современных условий для розничных продаж, – сказала Якупова. – В феврале ассоциация обратилась к руководству республики с просьбой принять комплекс мер по поддержке печатного бизнеса и создать в Татарстане современную сеть распространения печатной продукции, начать формировать в общественной среде моду на чтение».

Она посетовала на то, что в Казани за несколько лет число специализированных киосков прессы сократилось вдвое. А, например, Воронежская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству киосков прессы на душу населения – 1,5 на 10 тыс. жителей.

По мнению руководителя ассоциации, для того чтобы продвигать розничные продажи печатной продукции, в республике необходима госпрограмма, направленная на поддержание интереса к чтению среди молодежи. Такая программа, к примеру, достаточно эффективно работает в Липецке. «Нужна государственная программа, чтобы спасти розницу как необходимый сегмент рынка», – подчеркнула она.

В декабре прошлого года Союз журналистов Татарстана предложил создать Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции республики. Инициативу поддержали ряд распространителей, издателей, редакторов, а также участники рынка, заинтересованные в распространении издательской продукции. Эта структура призвана сохранить и развивать розничную сеть печатной продукции, в первую очередь в киосках прессы.