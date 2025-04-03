Вендел рассказал о значимости победы «Зенита» над «Рубином»

Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, какой вклад внесла победа «сине-бело-голубых» над «Рубином» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Это был очень важный матч с "Рубином", и для нас было очень важно победить, чтобы дополнительно мотивировать друг друга перед сложной игрой с "Локо"», – передает слова бразильца пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Рубин» в данный момент занимает восьмую строчку в таблице РПЛ. В следующем матче команда Рашида Рахимова встретится с «Крыльями Советов» в Самаре. Игра состоится 5 апреля в 13:00 по мск.