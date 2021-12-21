«Венчурный рынок показал прорыв»: в Казани наградят лучших инноваторов

Фото: Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

В татарстанской столице в рамках 17-го конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ» пройдет церемония награждения лучших инноваторов со всей страны. В 2021 году число заявок на конкурс превысило 1,9 тыс., а число номинантов-победителей превысило отметку в полторы сотни компаний.

«Основной целью этого конкурса является стимулирование научно-исследовательской деятельности и привлечение внимания молодежи к данной теме. За прошедшие годы мы получили более 25 тыс. заявок, победителями стали около 2,5 тыс. компаний», — отметил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов.

Он добавил, что с каждым годом охват и масштабы конкурса становятся все больше. Этот процесс не остановился даже в условиях пандемии.

«В этом году мы получили 1 953 заявки. Для сравнения, в первые годы проведения конкурса мы собирали всего 400-450 заявок. Эта статистика говорит о том, что основной цели мы уже достигли», — подчеркнул Айдельдинов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

По его словам, прошедший год, несмотря на пандемию и продолжающееся санкционное давление, оказался для российской и татарстанской венчурной отрасли успешным.

«Венчурный рынок показал прорыв. Да, санкции и пандемия оказали влияние на производителей, но мы видим значительное оживление на российском венчурном рынке. В целом по стране у нас работает около 150-200 венчурных фондов, их капитализация превышает 4 млрд долларов. Буквально пять лет назад у нас действовали в основном фонды с госучастием и их капитализация не превышала 1,2 млрд долларов. Эта разница в цифрах была заполнена частным капиталом», — объяснил Айнур Айдельдинов.

Он добавил, что благодаря приходу в венчурную отрасль крупных компаний только за первое полугодие 2021 года на российском рынке состоялись сделки на 1 млрд долларов (из них около 700 млн долларов приходится на крупный бизнес).

«Наличие крупных компаний, которые проводят такие сделки, в целом оживляет рынок. Появляется новое поколение талантливых стартапов, которые мотивированы вырасти и „продаться“ этим крупным игрокам рынка», — резюмировал глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ.