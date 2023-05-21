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Велозаезд для детей с ОВЗ пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу Казани
8 июня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет велозаезд «Наперегонки со счастьем» для детей с ОВЗ. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
Ребят ожидает дистанция длиной 380 метров. Обязательное условие к участникам — наличие шлема, велосипед при необходимости можно арендовать прямо перед заездом.
Сбор участников назначен на 9.30, а сами состязания и праздник стартуют на полчаса позднее. В 10.30 на дистанцию выйдут участники на других средствах передвижения. Как сообщают организаторы, все они получат дипломы.
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Велозаезд организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», одного из пяти, входящих в национальный проект «Демография».
Нацпроекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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