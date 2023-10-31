Велосипеды, планшеты и путевки: в Казани наградили участников марафона «Шар желаний»

Участников первого марафона безграничной доброты «Шар желаний» наградили сегодня в казанском зоопарке «Река Замбези». 49 ребят получили планшеты, смартфоны, ноутбуки, самокаты, туристические палатки и другие подарки.

«В рамках международной детско-юношеской премии „Экология — дело каждого“ мы провели марафон „Шар желаний“. Сегодня здесь собрались участники марафона — дети, чьи желания будут исполнены. По всей стране будет исполнено около 400 желаний, в том числе около 130 желаний будет исполнено для участников из Татарстана», — сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

«Экология — дело каждого» — премия за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. В рамках конкурса в 2023 году впервые был организован марафон безграничной доброты «Шар желаний». Его участники — ребята от 6 до 17 лет создали макеты земного шара из вторсырья и природных материалов, а также записали видеовизитки, где рассказали о самых заветных желаниях.

«Ребята, то, что вы делаете, очень важно. В республике активно развивается движение юннатов, которое объединяет 2 тыс. ребят. Ребята постарше участвуют в движении „Будет чисто“, в этом году оно объединяет уже 10 тыс. человек. И вы, когда станете постарше, сможете вступить в движение», — сказал, обращаясь к школьникам, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Самыми активными участниками конкурса стали учащиеся школ Мамадышского района Татарстана, которые подали 75% от общего числа работ. Так, ученица 9-го класса мамадышского лицея №2 Адиля Ганиева изготовила макет земли, используя папье-маше, мох и другие материалы.

«Я активистка, участвую во многих творческих конкурсах, собираю мусор, являюсь участницей „Движения первых“. Меня волнуют проблемы экологии — загрязнение улиц, атмосферного воздуха выхлопами автомобилей и выбросами заводов», — рассказала школьница.

Всего участниками акции по Татарстану стали 132 ребенка. Желания юных активистов уже исполнены либо находятся на стадии исполнения. Сегодня участникам марафона в Казани вручили десять планшетов, десять смартфонов, четыре ноутбука, принтер, беспроводной петличный микрофон, три самоката, два микроскопа, гитару, хоккейные коньки, две туристические палатки, большую куклу LOL, бутсы, радиоуправляемую машину, набор для художника, три путевки в лагеря республики, пять велосипедов.

Недавно аналогичное награждение ребят прошло в Нижнекамске. Школьники получили микроскоп, палатки, «умные» колонки, футбольный мяч, сертификаты в детский лагерь. Кроме того, исполнилось желание шестилетней Дарьи Абызовой, которая хотела попасть на фабрику мороженого. Другая участница марафона Милана Козицена мечтала побывать на матче ВК «Зенит-Казань», а Амир Чуркев хотел с семьей попасть на матч ХК «Ак Барс». Желания этих ребят также воплотились в жизнь.

Исполнить желания участников Марафона безграничной доброты может любой желающий, нажав кнопку «Исполнить желание» на сайте экошаржеланий.рф.