Велосипедист проедет 10 тыс. километров от Подмосковья до Владивостока

Житель подмосковного Реутова Артур Хусаинов отправился в путешествие на велосипеде во Владивосток длиной 10 тыс. километров. Он уже проехал Нижегородскую область, Чувашию, Татарстан и добрался до Башкортостана, передает «Радио 1».

«Мечта проехать на велосипеде из Москвы до Владивостока зародилась у меня давно, а до этого я два раза путешествовал до Уфы. <...> Я к этому готовился длительное время. <...> Отображаю всё в своем дневнике в Telegram-канале, за мной следят люди», – заметил велосипедист.

Пока маршрут привел Артура на малую родину. Он выделил себе полдня отдыха и заехал к отцу в деревню под Уфой.

Хусаинов признался, что не был вполне готов к ухудшению погодных условий, когда на смену летнему теплу пришли дожди и похолодание. «Погода тормозит процесс. Я себя готовил к летней жаре, но получается, что приходится постоянно надевать два-три слоя одежды. Прохладно, ветер, дождь – это главная трудность», – пояснил он.

Отдельно путешественник описал свой велосипед – гравийный байк, на котором есть крепление для сумок, для передней вилки, крепление под багажник, а колеса имеют антипрокольный слой. Питание же, по словам Хусаинова, не отличается от повседневного, хотя он и возит с собой сухой паек.

Информацию о своем путешествии велосипедист публикует в Telegram-канале «Дневник сильнейшего». В частности, он выкладывает видео, снятое на экшн-камеру в дороге. В пути Артур однажды даже случайно встретился со своими подписчицами и сделал совместное фото.

Маршрут в 10 тыс. километров Артур Хусаинов намерен преодолеть за 45 дней. Пока но проехал примерно 1,6 тыс. километров.