Велопутешественник из Казани завершил четырехмесячный путь до Шанхая

Спортивный психолог Александр Локалов, отправившийся из Казани в Китай на велосипеде, добрался до конечной точки своего маршрута – Шанхая. О завершении путешествия он сообщил в своем канале в одной из социальных сетей.

Фото: соцсети Александра Локалова

Путешествие продолжалось 128 дней. За это время Локалов преодолел 9283 км своим ходом, проехав по территории России, Казахстана, Монголии и Китая.

В дорогу казанец отправился один. По пути ему пришлось столкнуться с сильным встречным ветром, затяжными подъемами, морозами и поломками велосипеда. Особенно тяжелым участком маршрута стала Монголия, где температура по ночам опускалась до минус 10 градусов, а ночевать нередко приходилось в палатке.

Несмотря на трудности, Локалов продолжал движение к намеченной цели. В дороге ему неоднократно помогали незнакомые люди: предлагали еду, ночлег и помощь с организацией поездки.

Ранее путешественник рассказывал, что решил отправиться в одиночку, чтобы проверить себя, встретиться со своими страхами и обрести внутреннюю опору.