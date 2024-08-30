Велопробег в Болгаре по случаю Дня республики собрал рекордное число участников

Фото: газета «Новая жизнь»

Накануне, 29 августа, в Болгаре состоялся традиционный велопробег, посвященный Дню Республики Татарстан. Он собрал рекордное число участников — около ста, пишет местная газета «Новая жизнь».

Старт спортивному мероприятию дал заместитель главы Спасского района РТ Сергей Тюнев. «Главное, что в результате нашего велопробега все получат позитивный настрой, хорошее настроение, чувство локтя соседа, который будет ехать рядом. Думаю, воспоминания о нашем пробеге надолго останутся в нашей памяти», — заявил он.

Чиновник напомнил о Дне республики и Дне города Болгара, которые отмечаются 30 августа. «Все мы гордимся нашей республикой, нашими достижениями. Мы видим, что мы живем лучше, чем в других регионах. Об этом надо всегда помнить. Ну, а наш любимый город становится красивее с каждым годом. Появляются новые уютные и комфортные места для отдыха. Главное, чтобы здесь жили хорошие люди и было больше молодежи — отметил заместитель главы района.

Фото: газета «Новая жизнь»

Впервые за все время проведения мероприятия в пробеге приняли участие более 100 жителей муниципалитета. Среди них были молодежные активисты, сотрудники администрации, члены районной ветеранской организации, врачи и учителя. Но наиболее представленными среди участников оказались обычные горожане, которые присоединялись к событию целыми семьями. Самой маленькой участнице пробега — чуть больше года, замечает издание.

Перед стартом собравшимся раздали зеленые, белые и красные футболки, и когда они выстроились в колонну, получился флаг Татарстана. Участники велопробега проехали по территории города и Болгарского музея-заповедника, сделав остановку у Белой мечети. Начав путь от Центральной площади, в итоге они вернулись к ней, преодолев в общей сложности более 10 километров.

«Это лучший способ отметить такой значимый праздник и поздравить нашу родную республику с праздником. Я рада, что живу в Татарстане», — подчеркнула одна из участниц.

На финише участники пробега сделали общую фотографию перед тем, как разойтись по домам.