Велопешеходный маршрут у Кремлевской дамбы откроется весной 2023 года

Проехаться или прогуляться по велопешеходному маршруту у Кремлевской дамбы можно будет уже весной 2023 года, когда завершатся финальные виды работ. Открытие объекта в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» анонсировала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

«Открытие будет весной, когда все финальные виды работ мы там доделаем. Они заключаются в таких мелочах, как второй слой асфальта, разметка, малые архитектурные формы, скамейки, урны, туалет, который еще нужно установить. В марте–апреле мы уже сможем пользоваться этим пространством», — рассказала Зиннатуллина.

Также она сообщила, что на маршруте велодорожки, напротив бывшего ресторана «Парус», появился рыбацкий остров.

Ранее здесь обитали люди без определенного места жительства. Поэтому когда разработчики вышли на эту территорию с велопешеходным маршрутом, решили не оставлять ее в прежнем виде. Так как остров называется рыбацким, то было решено сохранить там эту культуру проведения времени.

«Когда мы с ними [рыбаками] разговаривали, их посыл был такой: „Вы нам вообще ничего не делайте, у нас здесь все хорошо, все есть“. Иногда действительно нужно не перестараться, когда пытаешься „причинить“ добро, потому что можно лишиться хранителей территории», — подчеркнула глава института.

Поэтому было решено, что на рыбацком острове появится «маленькая тропа, крошечное освещение, маленькие зоны отдыха». Главной в данной локации станет панорама с видом на два берега Казанки с Кремлем, «Чашей», будущей Соборной мечетью и другими достопримечательностями города.